Le coach des Knicks Mike Brown a comparé le leadership de Jalen Brunson à celui de Stephen Curry et Tim Duncan.

Jalen Brunson continue de marquer les esprits à New York. Et cette fois, les compliments viennent directement de son coach, Mike Brown, qui n’a pas hésité à comparer le meneur des New York Knicks à deux légendes absolues de la NBA.

Avant le Game 4 des finales de conférence Est, il a été demandé au coach des Knicks s’il avait déjà rencontré un leader comme Jalen Brunson. Et Brown n’a pas placé sa star dans la catégorie de n’importe qui :

« Tim Duncan et Steph Curry. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais l’aura qu’ont ces gars-là, cette force tranquille qu’ils possèdent, c’est incroyable », a déclaré Brown.

Le compliment n’est pas anodin venant d’un entraîneur qui a côtoyé les deux hommes de très près. Mike Brown a été assistant aux San Antonio Spurs entre 2000 et 2003, puis aux Golden State Warriors entre 2016 et 2022.

Il a donc vécu de l’intérieur le leadership silencieux de Duncan dans la dynastie texane, ainsi que l’impact de Curry au cœur des années de domination des Warriors.

À ses yeux, Brunson possède aujourd’hui cette même capacité à guider un groupe sans forcément multiplier les discours ou les démonstrations publiques.

Arrivé à New York en 2022, l’ancien joueur des Dallas Mavericks a complètement changé la trajectoire des Knicks. Sous son impulsion, la franchise est redevenue un candidat crédible dans la conférence Est.

Les Knicks ne sont désormais plus qu’à une victoire d’une première apparition en Finales NBA depuis 1999.

Et au vu des déclarations de Mike Brown, Brunson semble avoir définitivement changé de dimension aux yeux du reste de la ligue.

Jalen Brunson MVP des finales à l’Est