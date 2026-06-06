Victor Wembanyama a assumé sa perte de balle fatale dans le Game 2 face aux Knicks, tout en promettant de s’en servir pour rebondir avec les Spurs.

Il y a eu le tir pour gagner. Il y a eu cette dernière possession, ce shoot de Victor Wembanyama qui n’est pas rentré et qui aurait pu tout effacer. Mais avant ça, il y a surtout eu une action qui risque de tourner en boucle dans la tête des Spurs pendant deux jours.

Dans les dernières secondes du Game 2 perdu par San Antonio face aux New York Knicks, Wembanyama a tenté de servir Stephon Castle. Sauf que la passe a fini… dans le dos de son coéquipier. Une perte de balle terrible, dans un moment où chaque possession valait de l’or.

Après la rencontre, le Français ne s’est pas cherché d’excuse. Il a assumé, frontalement.

« Celle-là, je l’ai balancée. J’ai merdé. On devait gagner ce match. Ce match était à nous. Mais à ce stade, c’est terminé. Est-ce que je vais le regretter ? Oui, bien sûr. Est-ce que je vais m’en servir pour me nourrir, et pour nourrir l’équipe lors du prochain match ? Absolument. »

La séquence fait forcément mal parce qu’elle est venue conclure une soirée où les Spurs ont souvent semblé capables de reprendre la main sur cette finale. Ils ont eu leurs moments, ils ont eu leurs réponses, ils ont même eu cette fameuse balle pour gagner. Mais dans ce genre de match, une seule possession peut changer tout le décor.

La bonne nouvelle pour San Antonio, c’est que Wembanyama n’a pas cherché à minimiser l’action. Il l’a prise pour lui. La mauvaise, c’est que les Knicks mènent 2-0 avec deux matches à venir au Garden.

Reste à voir ce que cette erreur va produire. Un vrai coup d’arrêt ? Ou une mèche allumée pour le Game 3 ?