À +13 en prolongation, les Rockets ont quand même réussi à perdre !

Les Rockets ont signé un effondrement historique face aux Timberwolves, en devenant la première équipe depuis 29 ans à perdre après avoir mené de 13 points en prolongation.

C’est du jamais vu. Littéralement. Les Rockets ont réussi cette nuit ce qu’aucune équipe NBA n’avait fait avant eux ces 30 dernières années, mais dans le mauvais sens du terme : perdre un match après avoir mené de 13 points en prolongation. Oui, 13. En overtime.

Au final, c’est bien Minnesota qui est reparti avec la victoire, au bout d’un naufrage total signé Houston. Les Wolves ont fini sur un improbable 15-0 pour arracher un succès 110-108, le plus gros comeback jamais enregistré en prolongation dans l’ère du play-by-play.

Jusqu’ici, sur les 29 dernières saisons, les équipes menées de 10 points ou plus en prolongation affichaient un bilan limpide : 0 victoire, 180 défaites. Il fallait donc que ces Rockets-là se débrouillent pour faire exploser la stat. Les voilà désormais associés à un magnifique 1-180 pour les adversaires. Une première historique, et pas vraiment le genre qu’on encadre dans une vitrine.

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Le plus violent, c’est que Houston avait fait le plus dur. Les Texans ont collé un 13-0 pour ouvrir la prolongation, avant de s’éteindre complètement. Plus un point, plus une solution, plus un rebond important à aller chercher. Et la dernière séquence résume tout : menés de deux points, les Rockets ont encore eu une porte entrouverte quand Kevin Durant a obtenu deux lancers à 3,3 secondes de la fin. Il a raté le premier, puis manqué volontairement le second pour tenter de garder une chance sur rebond offensif. Houston n’a même pas réussi à récupérer le ballon. Symptomatique jusqu’au bout.

Là, on n’est plus dans la simple défaite frustrante, mais dans l’accident industriel. Les Rockets, déjà pas toujours fringants ces derniers temps, vont avoir du mal à s'en remettre.