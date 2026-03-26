Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Pistons : 130-129, après prolongation

Lakers @ Pacers : 137-130

Bulls @ Sixers : 137-157

Thunder @ Celtics : 109-119

Heat @ Cavs : 120-103

Spurs @ Grizzlies : 123-98

Wizards @ Jazz : 133-110

Rockets @ Wolves : 108-110, après prolongation

Mavs @ Nuggets : 135-142

Nets @ Warriors : 106-109

Bucks @ Blazers : 99-130

Raptors @ Clippers : 94-119

- Les Rockets vont avoir du mal à trouver le sommeil. Houston a été battu en prolongation par Minnesota, ce qui peut arriver, mais après avoir mené de... 13 points (!) dans ladite prolongation, ce qui arrive nettement moins souvent ! Ce sont les Texans qui ont d'abord fait leur propre comeback dans le 4e quart-temps pour aller en overtime. Dans le money time, Rudy Gobert a réussi un superbe contre sur Kevin Durant, avant que la folie ne s'empare de ce match. Minnesota a donc passé un 15-0 après avoir pris un 0-13, Julius Randle a marqué un panier clutch à 8 secondes de la fin, mais KD a quand même eu deux lancers pour égaliser à 3 secondes du terme... mais a manqué le premier, puis a volontairement loupé le second pour tenter de récupérer un rebond. Le match, très physique, a aussi vu Alperen Sengun repartir le visage en sang avec une moitié de lèvre.

- Boston a mis un terme à la série de 12 victoires consécutives du Thunder. Les Celtics ont montré leur meilleur visage pour repasser devant dans le 3e quart-temps, grâce notamment à un excellent Jaylen Brown (31 pts, 8 rbds, 8 asts) et un Jayson Tatum plus appliqué (19 pts, 12 rbds). Les 33 points de Shai Gilgeous-Alexander n'ont pas suffi.

- Joel Embiid (13 matches d'absence) et Paul George (suspension de 25 matches) sont revenus le même soir pour Philadelphie et bien leur en a pris. Les Sixers ont explosé les Bulls dans un match où la défense n'a été qu'un concept vague et lointain. Embiid a collé 35 points, 7 passes et 6 rebonds pour son comeback, aidé par les 28 points de George, qui a semblé rouillé (2/10 pour démarrer) mais s'est remis à l'endroit en 2e mi-temps. Guerschon Yabusele a joué 22 minutes pour 11 points et 4 rebonds face à son ancienne équipe.

- Les Lakers n'ont pas trop tremblé sur le parquet des Pacers, même si ces derniers ont gommé une bonne partie des 29 points de retard qu'ils accusaient dans le 3e quart-temps. Luka Doncic (43 pts), LeBron James (23 pts, 9 asts, 9 rbds), Austin Reaves (25 pts) et leurs camarades se sont assurés d'être hors de portée sous les yeux de Caitlin Clark, photographe d'un soir en bord terrain, qui aurait peut-être pu filer un coup de main à Indiana par les temps qui courent...

- San Antonio s'est sans surprise baladé à Memphis. En 27 minutes, Victor Wembanyama a eu le temps de compiler 19 points, 15 rebonds et 7 contres, mais aussi de postériser GG Jackson juste après que ce dernier lui a lui aussi dunké dessus.

GG JACKSON POSTER ON VICTOR WEMBANYAMA VICTOR WEMBANYAMA POSTER ON GG JACKSON CRAZY SEQUENCE. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/EDwDyWAVo8 — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 26, 2026

- Jamal Murray et Nikola Jokic se sont occupés des Mavs. Le tandem fort des Nuggets a été beaucoup trop pour Dallas. Murray a claqué 53 points, alors que Jokic s'est fendu d'un énorme triple-double : 23 points, 21 rebonds et 19 passes. Denver est à nouveau 4e à égalité avec Minnesota, mais avec le tie-breaker favorable.

- Atlanta a réussi un gros coup dans ses ambitions de top 5, en allant gagner en prolongation à Detroit. Les Hawks, emmenés par CJ McCollum et Jalen Johnson (27 pts tous les deux), ont dû passer par la prolongation - la faute à un panier de Tobias Harris - dans une partie intense qui est venue confirmer et valider leur forme tonitruante et leur cinquième place à l'Est. Zaccharie Risacher a joué 9 minutes pour 2 points et 3 rebonds...

- Si les Hawks sont dans le top 5, c'est parce que Toronto a été battu par les Clippers. Le tandem Kawhi Leonard (27 pts) - Darius Garland (24 pts) a bien fonctionné d'entrée et Los Angeles a vécu sur un matelas confortable. Nicolas Batum a joué 15 minutes pour 9 points (3/4 à 3 pts).

- Après cinq défaites de suite, Miami s'est repris en stoppant les Cavs, qui étaient eux sur quatre succès de rang. Le Heat a dilapidé une avance de 17 pts dans le 3e QT avant de se reprendre grâce à Norman Powell (19 pts), Tyler Herro (18 pts) et une copie collective équilibrée (8 joueurs à 10 points ou plus). Donovan Mitchell (28 pts) a pris sa 6e faute en fin de match et n'a pas été en mesure de changer le cours de la partie. Les deux équipes s'affrontent à nouveau cette semaine, toujours à Cleveland.

- Utah a réussi à perdre à domicile contre Washington, qui restait sur 16 défaites de suite. Les Wizards menaient 72-45 à la pause dans une parodie de match NBA dans laquelle Julian Reese (26 pts, 17 rbds) et Will Riley (19 pts, 10 rbds) ont réussi à briller. Bilal Coulibaly a inscrit 11 points en 19 minutes. Le Jazz a encore quatre victoire de plus que Washington au général...

- Les Warriors ont pris le dessus difficilement sur les Nets. Gui Santos a signé son meilleur match en NBA (31 pts) et Draymond Green a rentré deux lances importants pour plier l'affaire à 7 secondes de la fin. C'est la 9e défaite de suite pour Brooklyn. Nolan Traoré, blessé, n'a pas joué.

- Portland a torpillé Milwaukee malgré les 36 points de Ryan Rollins et l'apport d'Ousmane Dieng (16 pts, 4 rbds, 4 asts). Sidy Cissoko a joué 15 minutes en sortie de banc. Les Blazers menaient déjà de 22 points à la mi-temps et ont pu faire tourner.