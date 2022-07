A bientot 20 ans, le Quai 54 continue de grandir

Depuis 2003 et sa première édition au playground du 54 quai Michelet à Levallois, le Quai 54 a fait du chemin. Son fondateur, Hammadoun Sidibé, aussi. En un peu moins de vingt ans, "son" tournoi de streetball est devenu une référence mondiale, allant au-delà de la sphère strictement sportive. S'il avait lieu cette année au pied de la Tour Eiffel, il s'est aussi délocalisé au Palais de Tokyo, à la place de Concorde. Quand bien même il est bien installé dans le paysage basket, cela reste toujours un défi de l'organiser.

"On a toujours cette envie de progresser, précise Hammadoun. "Il faut aussi savoir que c'est un événement que les gens aiment beaucoup. Donc on essaye toujours d'amener une petite fraicheur. Surtout après le covid les gens en avaient vraiment besoin".

Tellement que le rendez-vous fut sold-out assez rapidement. Si les gens viennent pour voir du basket, avec désormais uné édition féminine, les animations et autres concerts ont pris de l'importance.

On y parle aussi sneakers avec les derniers modèles à l'effigie des athlètes de la marque, comme Luka Doncic présent sur cette édition 2022. Mais la venue de la star de Dallas ou d'artistes réputés comme Fally Ipupa, Dababy... ne doit rien au hasard. C'est davantage le fruit d'un travail de longue haleine.

"C'est une grosse fierté d'amener ces gens-là ici à Paris. Mon parcours ? Clairement ça peut inspirer. Les gens qui pensent qu'on ne peut pas faire les choses c'est n'importe quoi. On a toujours plein de projets. Après on n'aurait jamais pensé arriver aussi haut avec ce tournoi. Mais la réalité c'est que, quand tu travailles, ça paye".

A l'année cela représente une dizaine de personnes et entre 200 à 250 sur le week-end de l'event. Fourmillant d'idées, Hammadoun Sidibé sait déjà où le mèneront les prochaines étapes.

"En Afrique. On doit aller prochainement en Côte d'Ivoire. Ça me tient à cœur car on nous attend aussi beaucoup sur ça. Donc on va essayer de répondre présent".