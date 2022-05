À chaque album de Kendrick Lamar, les Warriors sont champions

Kendrick Lamar pourrait bien être l’arme secrète des Golden State Warriors. Sur les trois dernières années lors desquelles le rappeur a sorti un album, Stephen Curry et ses coéquipiers ont fini champions.

Après deux saisons difficiles, les Golden State Warriors sont de retour en Finales NBA. Le groupe emmené par Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green pourrait bientôt remporter son quatrième titre ensemble. C’est même presque acté, puisque Kendrick Lamar a sorti un nouvel album cette année. On vous explique.

2022, c’est le retour les Warriors en Finales, mais c’est aussi celui de Kendrick Lamar, qui n’avait pas sorti d’album depuis 2018. Et, au-delà de son hommage à Kobe Bryant, il semble que le dernier disque du rappeur ait quelque chose à apporter à la NBA. "Mr Morale & The Big Steppers" pourrait être synonyme de nouveau titre pour Golden State.

En effet, les trois dernières fois que Kendrick Lamar a sorti un album, les Warriors ont été sacrés champions la même année.

En 2015, il sortait "To Pimp a Butterfly". Et pendant que les amateurs de rap se régalaient avec "King Kunta" dans les oreilles, Stephen Curry remportait son premier titre face au King, LeBron James. Des Finales en 6 matches et un titre iconique pour Golden State.

Deux ans plus tard, en 2017, c’est la sortie de "DAMN.". Cette fois-ci avec Kevin Durant, les Warriors ont remporté leur deuxième titre face aux Cavaliers. LeBron, sit down, be humble.

Enfin, "Black Panther: The Album" est heureusement arrivé moins de 12 mois plus tard pour permettre aux Splash Brothers de réaliser le doublé en 2018. Une véritable "Redemption" pour cette dynastie.

Depuis, Kendrick Lamar nous manquait. Les Warriors aussi. Mais les fans des Dubs peuvent se réjouir : l’un des meilleurs one-two punch de l’histoire de la NBA fait son retour cette année. Nouvel album, nouveau titre ? La prophétie est écrite.

