Kendrick Lamar rend hommage à Kobe et met tout le monde d’accord dans sa nouvelle vidéo

Vous le savez en lisant nos Mooks, nous sommes des aficionados de hiphop, et une fois n'est pas coutume, nous souhaitions vous partager une vraie bombe musicale et visuelle.

Le nouveau clip de Kendrick Lamar vient de sortir (plus de 5 millions de vues en quelques heures à peine...) et c'est peu dire qu'il nous a totalement assommé. "The Heart Part 5" est un track fleuve de plus de 5 minutes, incroyable avant gout de l'album "Mr Morale and the Big Steppers" annoncé pour le 13 mai.

On ne va pas vous faire l'offense de vous demander si vous avez reconnu le sample de ce morceau (ceux qui 'ont pas capté le "I Want You" de Marvin Gaye écopent d'une flagrant 6 que l'on vient d'inventer et seront suspendus 9 mois), donc nous allons nous concentrer sur l'aspect visuel avec cette vidéo réalisée par le MC en collaboration avec Dave Free. De prime abord, c'est très basique, avec Kendrick qui rappe sur un fonds bordeaux. Et puis soudain...

Soudain la technologie du deepfake entre en scène, et le visage de la star se transforme en OJ Simpson, Will Smith, Kanye West, Jussie Smollet, Nipsey Hustle ou encore Kobe Bryant (on ne s'en est pas encore remis, les poils devraient redescendre d'ici jeudi selon notre dermatologue officiel). Et pour ne rien gâcher, les lyrics s'appliquent aux personnages et se placent sur leurs propres perspectives.

OJ Simpson : "What a ni**a look like in a bulletproof Rover ?"

Kanye West : "Friends bipolar, always play the offense".

Will Smith : "In the land where hurt people hurt people".

Jussie Smollett : "That's the culture, point the finger, promote ya".

Kobe Bryant : "I wanna represent for us, the new revolution was up and moving".

Nipsey Hussle : "I completed my mission, wasn't ready to leave but fulfilled my days. My creator was pleased".

Ne perdez pas une seule seconde et plongez vous dans ce chef d'oeuvre absolu signé Kendrick Lamar. Nous, on y retourne pour la 10ème fois depuis ce matin !