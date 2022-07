Les ados bientôt de retour en NBA ?

Alors que les joueurs et les proprios négocieront bientôt un nouveau CBA, l’âge limite pour arriver en NBA pourrait être réduit.

Cela fait plus de 15 ans que la NBA a imposé aux jeunes basketteurs en herbe de fêter leurs 19 bougies l’année de leur inscription à la draft. Mesure qui a de facto limité l’accès à la ligue aux lycéens. Les Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Garnett et autres stars qui ont directement fait le grand saut de l’école au monde professionnel auraient été obligées de passer au moins un an à l’université (ou ailleurs).

Cette décision avait été motivée à l’époque en partie par les galères de certains jeunes hommes livrés à eux-mêmes après avoir été draftés et finalement pas assez matures pour assumer autant de responsabilités. Mais la ligue a beaucoup évolué depuis et les joueurs sont bien mieux pris en charge par les franchises. Du coup, Adam Silver serait à nouveau ouvert à l’idée d’autoriser les adolescents à revenir en NBA à leur sortie du lycée.

C’est l’un des sujets qui devraient être discutés par les propriétaires et le syndicat des joueurs lors du prochain round de négociation. Les deux parties sont susceptibles de se réunir prochainement puisque le CBA arrive à expiration l’été prochain et elles aimeraient trouver un accord d’ici là.