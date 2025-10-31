Adam Silver se fait allumer par le Congrès au sujet des paris sportifs

Le Congrès somme Adam Silver d’agir : Paul Tonko accuse la NBA d’avoir banalisé les paris sportifs et exige son soutien à la loi SAFE Bet Act.

Le ton est monté d’un cran à Washington. Le représentant démocrate Paul D. Tonko a adressé une lettre ouverte à plusieurs ligues sportives américaines, dont la NBA, pour leur reprocher d’avoir « vendu leur crédibilité aux opérateurs de paris ». Dans ce courrier adressé à Adam Silver, Tonko accuse la ligue d’avoir normalisé les paris sportifs à outrance tout en échouant à prévenir les dérives désormais visibles dans plusieurs enquêtes fédérales.

Le parlementaire rappelle à Silver sa propre promesse : « Vous avez dit au public que rien n’est plus important que l’intégrité de la compétition. » Avant d’ajouter, plus sévère : « Ces déclarations sonnent creux quand les ligues intègrent du contenu de jeu dans leurs diffusions, glorifient les paris auprès des jeunes et ne parviennent pas à empêcher la conduite criminelle de s’installer dans le sport. »

Une loi pour encadrer un secteur devenu incontrôlable

Ce rappel à l’ordre intervient dans un climat déjà tendu. Plusieurs joueurs et membres de staffs NBA ont été récemment cités dans des enquêtes liées à des paris illégaux, certains utilisant des informations confidentielles pour placer des mises. Pour Tonko, la tolérance des ligues face à la banalisation du gambling a ouvert la porte à ces dérives. Il pousse désormais sa propre proposition législative, la SAFE Bet Act, qui vise à instaurer un cadre fédéral strict.

Le texte prévoit notamment de restreindre la publicité pour les sites de paris durant les retransmissions sportives, de limiter les dépôts autorisés par parieur et d’interdire les micro-paris sur les compétitions amateurs ou universitaires. En clair, un retour à un environnement plus sain et moins intrusif pour le public, les joueurs et les jeunes fans.

La NBA sommée de s’expliquer

Le courrier ne s’arrête pas à un simple coup de pression politique. Le Congrès demande désormais à la NBA un briefing officiel sur ses mécanismes internes de prévention : procédures de contrôle, code de conduite des joueurs, partenariats commerciaux avec les plateformes de pari et mesures concrètes prises depuis les premiers scandales. Adam Silver, jusqu’ici partisan d’une ouverture contrôlée du marché, se retrouve au centre du viseur.

Les mots de Tonko sonnent comme un ultimatum : soit la NBA soutient ouvertement la régulation fédérale, soit elle devra « assumer la responsabilité de la prochaine affaire ». Pour une ligue qui a fait de la transparence et de l’innovation son image de marque, la menace est sérieuse.

Un tournant pour l’image du sport américain

L’enjeu dépasse la NBA. Depuis que les paris sont légaux dans une majorité d’États, les publicités de bookmakers ont envahi les écrans et les stades. Les ligues en ont fait une source de revenus majeure, mais au prix d’une exposition inédite des joueurs et du public. Entre les dérives déjà constatées et la méfiance croissante des autorités, le modèle commence à montrer ses limites.

Le message de Tonko est clair : la confiance du public est en jeu. Et cette fois, c’est le Congrès qui tient la balle.

