Scandale des paris : Terry Rozier s’enfonce… de 8 millions

Nouveau développement dans l’affaire des paris illégaux visant Terry Rozier. D’après des documents obtenus par ESPN, l’IRS a enregistré en novembre 2023 un "lien fiscal" de 8 218 211$ contre une société affiliée au joueur, l’année même où des paris suspects autour d’un match des Hornets ont été signalés aux autorités. Rozier est actuellement mis à l’écart par la NBA dans le cadre de l’enquête fédérale.

Selon ces documents du greffe du comté, le lien a été déposé en Floride contre GMB Chronicles, entité liée à la marque « Scary Terry ». Ce passif fiscal intervient dans un contexte où les enquêteurs ont relevé des schémas de mise inhabituels lors d’une rencontre du 23 mars 2023 (Hornets-Pelicans). Un parieur professionnel avait placé 30 mises sur les « unders » de Rozier en 46 minutes, toutes gagnantes après sa sortie rapide sur motif médical.

L’affaire s’inscrit désormais dans un dossier pénal plus large sur des complots de fraude liés aux paris sportifs. Plusieurs médias américains évoquent une arrestation la semaine dernière et des chefs de "conspiration" en vue de fraude électronique et blanchiment, même si la procédure suit son cours et que le joueur demeure présumé innocent. La NBA a indiqué avoir placé Rozier en congé dans l’attente des suites.

La défense du joueur, assurée par l’avocat Jim Trusty, maintient sa ligne : « Terry Rozier n’est pas un parieur et il a hâte de gagner ce combat », a-t-il déclaré, tout en affirmant que son client a coopéré avec la NBA et le FBI depuis 2023.

La NBA va renforcer ses règles après le scandale des paris illégaux

Ce nouvel élément financier intervient alors que la NBA a adressé en interne un mémo appelant à réévaluer les pratiques autour des paris légaux, en soulignant les « risques graves » que le gambling peut faire peser sur les carrières et les moyens de subsistance des joueurs et des staffs.

Le dossier Rozier, par son enchevêtrement de dimensions sportives, judiciaires et fiscales, illustre le climat d’alerte qui entoure la ligue en ce début de saison. Prochaine étape : l’examen des pièces par la justice fédérale et la poursuite des vérifications de la NBA. À ce stade, ni Miami ni la ligue n’ont annoncé d’échéance pour une décision définitive.