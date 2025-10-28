La NBA va renforcer ses règles après le scandale des paris illégaux

Après l’inculpation de Terry Rozier et Chauncey Billups dans une affaire de paris truqués, la NBA a adressé un mémo à ses 30 équipes pour annoncer une réévaluation de sa politique sur les paris sportifs.

Selon un document obtenu par ESPN, la NBA compte renforcer la régulation des paris légaux et la protection de ses joueurs face aux « risques majeurs que le jeu peut faire peser sur leur carrière et leurs moyens de subsistance ».

Cette réaction intervient quatre jours après que Terry Rozier, arrière vétéran, et Chauncey Billups, coach des Portland Trail Blazers, ont été inculpés dans le cadre d’une enquête fédérale sur des paris illégaux et des parties de poker truquées.

La NBA affirme vouloir revoir plusieurs points clés : la politique de communication sur les blessures, la formation et la sensibilisation des joueurs et du staff, ainsi que les mesures de sécurité destinées à protéger les athlètes contre les pressions extérieures.

Le mémo souligne notamment que les « proposition bets », à savoir les paris portant sur les performances individuelles d’un joueur, représentent un risque accru pour l’intégrité de la ligue :

« Ces types de paris nécessitent une surveillance renforcée », indique la ligue, qui envisage d’intégrer l’intelligence artificielle à ses outils de détection pour croiser les données issues des opérateurs de paris, des réseaux sociaux et d’autres sources.

Le cas Rozier illustre les dérives possibles. L’ancien joueur des Charlotte Hornets est accusé d’avoir informé un ami proche qu’il quitterait prématurément un match en mars 2023. L’information aurait ensuite été revendue à des parieurs pour près de 100 000 dollars.

La NBA assure vouloir « tout mettre en œuvre » pour garantir que ses joueurs, entraîneurs et officiels soient pleinement conscients des dangers liés aux paris, et pour préserver l’intégrité du jeu dans un contexte où les mises sportives occupent une place croissante dans le paysage américain.