adidas présente officiellement la Harden Vol. 7

La septième volume de la collaboration entre James Harden et adidas est prête à débarquer sur les étagères des shops, l'occasion pour nous de regarder de plus près le nouveau modèle signature du célèbre barbu des Sixers.

Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ensemble est... surprenant dans le bon sens du terme ! On voit déjà au niveau visuel que Harden a voulu brouiller les lignes entre fashion, lifestyle et performance, ce qui est assez intéressant. Déjà l'ensemble est plus haut que sur ses grandes soeurs, avec un chausson tissé noir respirant, pour garder de la souplesse au niveau de la cheville. Les panneaux latéraux sont en tissu épais, laissant espérer une robustesse optimale. Un renfort est placé sur le talon, pour un bon retour d'énergie dont Harden est toujours friand. Et pour finir, l'avant est renforcé avec une toebox en cuir brillant.

Alors oui on vous voit venir : nous sommes entre la Yeezy 700 v3 et la ligne Kobe imaginée à l'époque par la marque aux Trois Bandes. Trois coloris sont à ce jour proposés : “Red Luxury”, “Silver Metallic” et “Yellow”.

Le lancement de cette Harden vol.7 est programmé pour le 2 mars.

Les images de la adidas Harden Vol.7