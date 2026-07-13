Adou Thiero : La pépite cachée des Lakers commence enfin à exploser

Freiné par les blessures depuis sa Draft, Adou Thiero montre enfin toute son explosivité et espère se faire une vraie place chez les Lakers.

Longtemps freiné par les blessures, Adou Thiero commence enfin à montrer de quoi il est capable sous le maillot des Los Angeles Lakers. L’ailier de 22 ans a marqué les esprits en Summer League avec une prestation aussi puissante que spectaculaire face au Oklahoma City Thunder.

Lors de la victoire 96-84 des Lakers, Thiero a inscrit 20 points, dont 10 sur cinq dunks particulièrement violents. Une démonstration athlétique qui a forcément relancé une question autour de son incroyable détente. L’intéressé lui-même n’en connaît toujours pas exactement la mesure.

« Je ne l’ai toujours pas testée. Je sais qu’elle dépasse les 40 pouces, mais je ne sais pas. Il faudra encore la mesurer », a-t-il expliqué avec le sourire.

Une détente verticale de plus de 40 pouces représenterait plus d’un mètre. Rien de vraiment surprenant à la vue de sa puissance, mais le parcours de Thiero a jusqu’ici empêché les Lakers de réellement profiter de ses qualités.

Une opération du genou gauche après sa saison junior à Arkansas l’avait privé du Draft Combine et des tests physiques habituels. Les blessures ont ensuite largement perturbé sa première saison NBA, au point de le tenir éloigné des terrains pendant une grande partie de sa campagne rookie.

JJ Redick avait toutefois fini par lui accorder une opportunité importante en playoffs. Lors du Game 3 du deuxième tour contre Oklahoma City, Thiero avait capté huit rebonds en seulement 13 minutes, affichant immédiatement l’énergie et l’impact physique qui peuvent lui permettre de trouver une place dans la rotation.

Puissance, confiance, intensité, Adou Thiero a tout pour se faire une place aux Lakers

La Summer League représente donc bien davantage qu’une simple série de matches estivaux pour lui. C’est l’occasion de retrouver du rythme, d’accumuler enfin les minutes et de montrer que le travail effectué loin des terrains commence à porter ses fruits.

« Ça fait vraiment du bien de pouvoir aller sur le terrain, d’accumuler les répétitions et de voir que certaines choses sur lesquelles vous travaillez fonctionnent réellement en match. Mais en même temps, il reste encore énormément de travail à faire. »

Le contexte pourrait d’ailleurs jouer en sa faveur. Avec les nombreux changements effectués dans l’effectif des Lakers cet été, des places sont à prendre derrière les cadres. Et Thiero possède justement un profil rare : 2,01 mètres, environ 100 kilos, une puissance impressionnante, de l’énergie au rebond et une explosivité capable de faire la différence immédiatement.

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Sa confiance, elle, ne semble pas poser de problème. Interrogé sur le meilleur dunkeur entre lui et le rookie Cameron Carr, auteur de trois dunks lors de la même rencontre, Adou Thiero n’a pas hésité une seconde.

« Je ne pense pas que Cam aurait envie que je participe avec lui au concours de dunks. »

Après une première saison passée essentiellement à attendre que son corps lui permette de jouer, Thiero semble désormais prêt à forcer les Lakers à lui donner davantage de responsabilités. Et à chaque fois qu’il prend son envol, son argumentaire devient forcément un peu plus difficile à ignorer.

Les highlights de Adou Thiero :