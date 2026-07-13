AJ Dybantsa cartonne encore et affiche des ambitions immenses en NBA

AJ Dybantsa continue d'impressionner pour ses premiers pas avec les Washington Wizards. Après avoir marqué 27 points pour ses débuts en Summer League, le premier choix de la Draft 2026 a enchaîné avec 23 points, 7 rebonds, 3 interceptions et 2 contres face aux Sacramento Kings.

Washington s'est imposé largement, 104-85, et reste invaincu après deux rencontres à Las Vegas. Mais au-delà des chiffres offensifs, c'est surtout l'activité défensive de Dybantsa qui a retenu l'attention.

Le jeune ailier est arrivé en NBA avec une idée bien précise : montrer qu'il peut devenir beaucoup plus qu'un simple scoreur. Face aux Kings, il a notamment défendu très haut sur Nique Clifford, provoqué des pertes de balle grâce à son envergure de 2,13 mètres et même pris en charge pendant quelques possessions le pivot de 2,16 mètres Maxime Raynaud.

Une polyvalence qui nourrit déjà de très grandes ambitions.

« Je dis à mes préparateurs que je pense pouvoir devenir un joueur du premier cinq défensif de la NBA. C'est ce que j'essaie d'apporter, avoir un impact en défense. À l'université, j'étais souvent paresseux défensivement. Je laissais les gars me dépasser, je n'étais pas présent dans l'aide. Mais je veux clairement apporter ça au niveau supérieur », a expliqué AJ Dybantsa à ESPN.

Une confession particulièrement intéressante tant la défense faisait justement partie des principales interrogations autour de son jeu après son passage à BYU. Le talent physique a toujours été évident, tout comme la capacité à créer son propre tir, attaquer le cercle des deux mains, absorber les contacts et participer au rebond. La question était davantage de savoir jusqu'où il était prêt à pousser son investissement sans ballon.

« Dybantsa ? C'est un sacré joueur ! »

Les premiers signes sont encourageants. Dybantsa a compilé 2,5 interceptions et 1,5 contre de moyenne sur ses deux premières sorties à Las Vegas. Offensivement, il tourne à 25 points et 7 rebonds par match, malgré une adresse encore très perfectible : 39,3 % au tir et seulement 1 réussite en 11 tentatives à trois points (sic).

Le numéro 1 de la Draft a également reconnu avoir manqué de jambes lors de cette deuxième rencontre.

« J'étais fatigué. Évidemment, il fait chaud ici, donc j'essaie de boire beaucoup d'eau, mais je suis clairement encore en train de retrouver mes jambes. »

Il s'agissait seulement de ses premiers matches officiels depuis le 19 mars et l'élimination de BYU face à Texas au premier tour du tournoi NCAA. Un manque de rythme qui a fini par se ressentir.

« Je pense qu'il était fatigué, non ? Il court partout et fait toutes sortes de choses, et ça fait partie de ce qui vient avec le fait d'être le numéro 1 de la Draft. Le ballon est parfois resté un peu trop longtemps dans ses mains. Mais vous regardez les statistiques, il termine avec 23 points et c'est un sacré joueur », a souligné T.J. Sorrentine, le coach de Washington en Summer League.

Dybantsa pourrait désormais être mis au repos par les Wizards après seulement deux rencontres, comme c'est souvent le cas pour les choix les plus élevés de la Draft. Si sa Summer League s'arrête effectivement ici, il aura déjà eu le temps de confirmer l'immensité de son potentiel. Et surtout d'annoncer clairement le type de joueur qu'il veut devenir.

Pourquoi AJ Dybantsa a déjà tout d’une superstar