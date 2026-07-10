Pourquoi AJ Dybantsa a déjà tout d’une superstar

La Summer League ne permet jamais de tirer des conclusions définitives. Les défenses sont approximatives, les systèmes encore balbutiants et les effectifs changent d'un match à l'autre. Pourtant, certains joueurs dégagent quelque chose de différent dès leurs premiers pas. C'est précisément l'impression laissée par AJ Dybantsa lors de ses débuts avec les Wizards.

Les chiffres sont déjà éloquents : 27 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions face au Jazz. Mais ce n'est pas vraiment ce qui saute aux yeux. Ce qui impressionne, c'est la facilité avec laquelle le premier choix de la Draft 2026 semble déjà appartenir à un autre niveau physique que la plupart des joueurs présents à Las Vegas.

Bien sûr, Dybantsa n'a pas tout réussi. Il termine à 7 sur 18 au tir, tandis que son principal adversaire du soir, Darryn Peterson, compile 24 points avec, lui aussi, une adresse compliquée et huit ballons perdus. Mais se focaliser sur les pourcentages serait passer à côté de l'essentiel.

Un physique déjà hors norme

Le premier constat est presque évident : Dybantsa paraît déjà trop fort pour la Summer League. Sa puissance, son explosivité et sa capacité à absorber les contacts sautent immédiatement aux yeux.

Chaque accélération vers le cercle donne l'impression qu'il joue contre des adversaires plus petits ou moins athlétiques. Ce n'était déjà pas un secret lors de son passage universitaire, mais le voir reproduire cette domination face à des joueurs qui évoluent déjà dans l'environnement NBA est particulièrement encourageant.

Surtout, il n'a jamais donné le sentiment de subir la pression liée à son statut de numéro un de Draft. Au contraire, il s'est comporté comme le patron de son équipe, multipliant les initiatives offensives et attaquant constamment le cercle. Cette agressivité est probablement ce qui ressort le plus de sa prestation.

Ce qu’on a retenu du duel Dybantsa vs Peterson en Summer League

Les tirs des très grands joueurs

L'autre élément marquant concerne la nature des paniers inscrits. Tous les jeunes scoreurs peuvent accumuler des points en Summer League. En revanche, peu sont capables de créer des tirs extrêmement difficiles lorsque la défense est en place. Dybantsa en a déjà montré plusieurs.

Des pull-up après dribble, des finitions compliquées au milieu de plusieurs défenseurs, des actions où l'impression dominante est simple : ce sont des tirs que seuls les grands créateurs offensifs tentent... et réussissent.

C'est souvent là que se fait la différence entre un excellent prospect et un futur franchise player. Les statistiques évolueront d'une soirée à l'autre. Cette capacité à fabriquer des paniers quasiment impossibles, elle, est beaucoup plus rare.

Un contexte qui lui sera encore plus favorable

Paradoxalement, Washington lui demandait probablement davantage qu'on ne lui demandera lors de sa première saison NBA. En Summer League, Dybantsa concentre quasiment toute la création offensive de son équipe. Les défenses sont focalisées sur lui, les prises à deux sont nombreuses et les aides arrivent très vite. Malgré cela, il a trouvé des solutions.

En saison régulière, le contexte devrait être plus favorable. Les Wizards disposeront de davantage de créateurs, d'un spacing plus cohérent et d'un niveau collectif supérieur. Dybantsa n'aura pas à forcer autant de situations compliquées et devrait bénéficier de tirs plus ouverts ainsi que de davantage d'espaces pour attaquer le cercle.

Le duel avec Darryn Peterson promet déjà

L'affiche contre Darryn Peterson ajoutait une saveur particulière à cette rencontre. Les deux premiers choix de la Draft se retrouvaient déjà face à face quelques mois après leurs confrontations universitaires. Peterson n'a d'ailleurs pas démérité. Ses 24 points témoignent d'un talent offensif évident, même si les huit pertes de balle rappellent qu'il évoluait dans un contexte très exigeant où tout passait par lui.

Mais cette première manche est revenue à Dybantsa. Non seulement il a terminé meilleur marqueur, mais il a surtout laissé une impression de maîtrise supérieure. Plus serein, plus puissant et plus constant dans ses prises de décision.

La confirmation d'un immense potentiel

Il faudra évidemment attendre les vrais matchs NBA avant d'affirmer quoi que ce soit. La Summer League a déjà produit son lot de faux espoirs. Mais certaines qualités ne trompent pas.

La domination physique de Dybantsa, son agressivité permanente, sa capacité à créer des tirs très difficiles et son attitude de leader ressemblent déjà à celles d'un joueur destiné à porter une franchise.

À Las Vegas, AJ Dybantsa n'a pas simplement réussi ses débuts. Il a surtout montré pourquoi Washington a fait de lui le premier choix de la Draft. Et si cette première sortie est un indicateur fiable, les Wizards tiennent peut-être déjà leur prochaine superstar.

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