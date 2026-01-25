AJ Dybantsa cartonne encore et fonce vers le 1st pick 2026

AJ Dybantsa a brillé avec BYU et battu son record de points en NCAA. Il s’affirme comme le favori pour le first pick de la Draft NBA 2026.

AJ Dybantsa continue de marquer les esprits et de solidifier son statut de 1st pick le plus crédible pour la Draft NBA 2026. Cette nuit, le freshman de BYU a livré une performance majuscule (43 points à 15/24) lors de la victoire (91-78) des Cougars face à Utah, en battant tout simplement son record de points en NCAA dans un match à sens unique. En 36 minutes, l'ailier d'origine congolaise a shooté à 4/5 à 3 points et pris 6 rebonds avec des séquences encore très impressionnantes, notamment sur le plan athlétique.

Face à une fac rivale, Dybantsa a pris le contrôle de la rencontre avec une maturité impressionnante pour son âge. Ultra agressif dès les premières possessions, il a scoré dans tous les registres : attaques du cercle puissantes, tirs à mi-distance propres, et réussite extérieure au bon moment. Résultat : un nouveau record pour un freshman à BYU, effaçant la marque de Danny Ainge. Le tout avec une efficacité remarquable et un impact constant des deux côtés du terrain.

Potential No. 1 pick AJ Dybantsa GOES OFF for a career-high in the Holy War against Utah 😳 43 PTS | 15-24 FG | 4-5 3PT | 6 REB | 3 AST | 36 MINS pic.twitter.com/E6pY32MwTD — B/R Hoops (@brhoops) January 25, 2026

Au-delà de la ligne de stats, c’est surtout la facilité avec laquelle Dybantsa domine le jeu qui frappe. À 18 ans, il joue déjà comme un leader offensif assumé, capable de créer son tir, de sanctionner les prises à deux et d’élever le niveau collectif de son équipe. BYU a largement maîtrisé Utah, porté par son joyau, désormais au centre de toutes les attentions à 5 mois de la Draft NBA.

Pour les scouts NBA, ce type de performance ne fait que confirmer une tendance déjà bien installée. Taille, explosivité, toucher, lecture du jeu et sang-froid dans les moments clés : AJ Dybantsa coche toutes les cases du franchise player moderne. S’il maintient ce niveau sur la durée et brille dans les grands rendez-vous de la saison, la course au first pick 2026 pourrait bien avoir trouvé son favori, même si Darryn Peterson de Kansas et Cameron Boozer de Duke ont eux aussi des prétentions solides.