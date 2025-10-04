A’ja Wilson et les Aces prennent le Game 1 des Finales WNBA !

Dans le sillage d'A'ja Wilson (21 points), les Las Vegas Aces ont dominé le Phoenix Mercury (89-86) à l'occasion du game 1 des Finales WNBA.

Las Vegas Aces (1) 89-86 Phoenix Mercury (0)

A'ja Wilson et les Las Vegas Aces ont arraché le Game 1 des Finales WNBA face au Phoenix Mercury (89-86). Un succès qui s'est dessiné dans le dernier quart-temps pour les Aces, longtemps dominées sur cette première rencontre.

Comme depuis le début des Playoffs, le Mercury a pu compter sur les impacts de Satou Sabally (19 points), Kahleah Cooper (21 points) et Alyssa Thomas (15 points, 10 rebonds et 9 passes décisives) pour creuser un premier écart.

Même bousculées, les Aces n'ont jamais lâché. En sortie de banc, Jewell Loyd (18 points) et Dana Evans (21 points) ont maintenu leur équipe dans le coup. Toujours en retard dans le dernier quart-temps, Las Vegas a pris un pari pour dérégler l'attaque du Mercury : la défense en zone.

Une stratégie payante : 6/18 aux tirs pour Phoenix sur les 12 dernières minutes, dont un vilain 2/12 à trois points. Dans le même temps, Wilson a assumé ses responsabilités en inscrivant 12 de ses 21 points dans le dernier quart-temps.

Bien soutenue par Evans, A'ja Wilson a donc fait basculer ce Game 1 en faveur de Las Vegas. A l'inverse, Thomas s'est loupée en ratant deux lancers francs déterminants à 86-87 et Jackie Young a ensuite plié la partie sur la ligne... Rendez-vous dès dimanche pour le Game 2 !

