Le coach des Golden State Warriors, Steve Kerr, s’est enthousiasmé du rôle d’Al Horford, dont la vision et le tir à trois points changent instantanément l’attaque californienne.

Arrivé il y a une grosse semaine aux Golden State Warriors, Al Horford n’a pas mis longtemps à convaincre Steve Kerr. Dans un entretien accordé à The TK Show, l’entraîneur des Warriors a expliqué à quel point l’ancien pivot de Boston s’était immédiatement fondu dans le système offensif de l’équipe.

« Instantanément, on voit l’impact sur le spacing avec Al, qu’il soit au poste 4 ou au poste 5 », a détaillé Kerr. « Il se place à la ligne à trois points, il reçoit le ballon, il mesure 2,08 m et il dégaine très vite. Ce n’est pas seulement qu’il soit un bon shooteur, c’est aussi la rapidité d’exécution : boom-boom, le tir est déjà parti. »

Avec 39,2 % de réussite à trois points sur ses quatre dernières saisons à Boston, Horford apporte une menace extérieure précieuse à une équipe déjà axée sur le spacing. Kerr voit en lui une pièce maîtresse pour fluidifier les attaques autour de Stephen Curry et Draymond Green.

« Si tu espaces le jeu avec lui et que tu joues le pick-and-roll avec Draymond pour aller vers le cercle, cela oblige la défense à parcourir une énorme distance pour contester le tir », a précisé Kerr.

Mais ce n’est pas seulement son adresse extérieure qui séduit le coach. Al Horford, reconnu depuis longtemps pour son intelligence de jeu et sa qualité de passe, a également impressionné dans le jeu intérieur.

« À l’inverse, quand tu le places au poste bas et que tu lui donnes le ballon, tu peux écarter les autres parce que c’est un excellent passeur », a poursuivi Kerr. « Dans notre split game, qu’on utilise depuis dix ans - avec Steph qui donne la balle au post et qui reçoit un écran d’un autre arrière - la première fois qu’on a fait ça à l’entraînement, Al a fait instantanément trois passes décisives, des petites passes en backdoor aux gars pour des lay-ups, ou alors il trouvait Steph au périmètre. »

Cette adaptation express pourrait bien redonner de la variété à une attaque des Warriors classée seulement 17ᵉ de la ligue la saison passée. Pour Steve Kerr, le vétéran de 38 ans apporte une combinaison rare d’expérience, de lecture et d’efficacité.

« [Horford est] un joueur all-round », a conclu l’entraîneur. « Il a tout vu, des deux côtés du terrain. C’est un joueur de très haut niveau. On a beaucoup de chance de l’avoir. »

À l’aube de la saison, Golden State semble avoir trouvé en Al Horford une pièce qui pourrait, sans révolutionner le système, lui redonner le tempo et la fluidité qui faisaient sa force.