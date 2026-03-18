Alex Caruso est revenu sur son geste complètement fou : tenter un contre avec sa chaussure, une action aussi improbable que sanctionnée.

Scène totalement improbable en NBA. Lors de la victoire du Oklahoma City Thunder face au Orlando Magic (113-108), Alex Caruso a signé l’une des actions les plus étranges de la saison… en tentant un contre avec sa chaussure.

Une action irréelle… et sanctionnée

Après avoir perdu sa chaussure en plein jeu, Caruso l’a récupérée… avant de s’en servir pour contrer une tentative de Tristan da Silva.

Alex Caruso ended up receiving a tech for using his shoe on this play 😅 pic.twitter.com/fuDU9hpavW — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 18, 2026

Une décision instinctive, mais immédiatement sanctionnée : les arbitres ont sifflé goaltending et ajouté une faute technique.

« Je ne savais pas ce que ça allait donner »

Après la rencontre, le vétéran du Thunder est revenu sur cette séquence totalement lunaire.

« Je n’avais jamais été dans cette situation. Je ne sais pas… ça m’est venu comme ça. Je me suis dit que j’allais contrer le tir, mais honnêtement je ne savais pas quelle serait la décision. »

Caruso reconnaît même qu’il n’aurait pas tenté le geste s'il avait sur quelles seraient les conséquences.

« Si j’avais su que ça ferait goaltending et faute technique, je ne l’aurais sûrement pas fait, parce que ça fait trois points. C’est panier automatique alors qu’il n’a même pas mis la balle au-dessus du cercle. »

Un réflexe… presque logique sur le moment

Le plus surprenant reste peut-être l’explication du joueur sur son raisonnement.

« Dès que j’ai eu la chaussure dans la main, l’idée m’est venue de l’utiliser. Pas de manière malveillante, mais juste pour essayer d’empêcher le ballon de rentrer. »

Avant de conclure avec humour :

« C’est le genre d’action bizarre qui ne se reproduira peut-être pas avant dix ans. »

Une action déjà culte

Malgré cette séquence improbable, Alex Caruso a contribué à la victoire du Thunder avec une activité défensive précieuse.

Mais surtout, il vient probablement d’inscrire son nom dans la catégorie des actions les plus improbables de l’histoire récente de la NBA.