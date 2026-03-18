Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hornets : 106-136

Thunder @ Magic : 113-108

Pistons @ Wizards : 130-117

Pacers @ Knicks : 110-136

Cavs @ Bucks : 123-116

Suns @ Wolves : 104-116

Spurs @ Kings : 132-104

Sixers @ Nuggets : 96-124

- Orlando n’a pas démérité mais est tombé sur un os nommé OKC. Le Magic a remonté 18 pts de retard, puis a viré en tête dans le 3e QT avec un très bon Paolo Banchero (32 pts). Ce n’était pas assez pour échapper à la sentence du MVP, Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 40 pts pour guider son équipe vers un 9e succès de rang. Noah Penda a joué 7 minutes anecdotiques.

- Detroit a facilement battu Washington, grâce notamment à un Jalen Duren dominateur (36 pts, 12 rbds), mais a perdu Cade Cunningham, touché au dos et contraint de quitter ses partenaires en 1e mi-temps. Bilal Coulibaly, Alex Sarr et Trae Young n’ont pas joué.

- New York a infligé une 14e défaite de suite à Indiana, avec Josh Hart (33 pts) homme du match. Mohamed Diawara n’a joué que 6 minutes, alors que Pacôme Dadiet a marqué 2 points dans le garbage time.

- Les Cavs ont mis un peu de temps à se défaire des Bucks, privés de Giannis Antetokounmpo pour une semaine. Evan Mobley (27 pts) et James Harden (27 pts) ôt été les plus en vue. Ousmane Dieng a été très bon en sortie de banc : 19 pts, 5 rbds à 7/12.

- Minnesota a surmonté l’absence d’Anthony Edwards, qui manquera environ 15 jours de compétition, pour battre Phoenix. Julius Randle (32 pts) a de nouveau été percutant, alors que Rudy Gobert a fait une belle moisson (9 pts, 19 rbds). Les 34 points de Devin Booker, lui aussi en jambes, ont été vains.

- Denver n’a pas eu à puiser dans ses ressources pour battre des Sixers décimés. Jokic et les autres cadres de David Adelman ont joué moins de 30 minutes et c’est Christian Braun (22 pts) qui a été le plus prolifique.

- Russell Westbrook (10 asts) est devenu le 5e meilleur passeur de l’histoire de la NBA en dépassant Steve Nash et Mark Jackson, malgré la nette défaite des Kings à San Antonio. Maxime Raynaud a brillé (32 pts, 9 rbds) face à son ami Victor Wembanyama (18 pts) dont l’équipe n’a pas eu à se décarcasser pour signer une nouvelle victoire. Les Spurs ont compté jusqu’à 41 pts d’avance.

- Les Hornets ont réussi un énorme 4e QT (40-18) pour prendre le dessus sur Miami, qui jouait sans Bam Adebayo. LaMelo Ball (30 pts, 13 asts a été dans tous les bons coups, aidé par Coby White (24 pts) et Kon Knueppel (22 pts). Le point Moussa Diabaté quotidien : 8 pts, 13 rbds, 4 asts et 1 blk pour l’intérieur français.