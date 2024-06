Alexandre Sarr, le nouveau joyau défensif des Wizards

Alexandre Sarr est peut-être le joueur avec le plus grand potentiel de la cuvée 2024, ce qui n’a pas échappé aux Washington Wizards. Sélectionné en deuxième position lors de la Draft 2024, le Français se prépare à faire une entrée remarquée en NBA, où il est attendu pour son profil rare, axé sur la défense.

Il y a quelques années, l’intérieur aurait sans doute été qualifié de « licorne » pour sa combinaison de physique et de technique. Aujourd’hui, cela ne surprend plus autant : une nouvelle génération de big men — avec Victor Wembanyama en tête d’affiche — a normalisé des choses extraordinaires. Mais le talent de Sarr (2,13 m et plus de 100 kg) est tout sauf banal.

Comparé à Jaren Jackson Jr et Evan Mobley, il s’inscrit dans la lignée des intérieurs modernes, orientés vers la défense et capables de couvrir plusieurs positions, tandis que ses talents offensifs se développent graduellement. Ces atouts devraient lui permettre de s’imposer immédiatement comme l’un des piliers du jeu de Washington.

Si on devait associer un mot au profil de Sarr, ce serait certainement « polyvalence ». C’est surtout en défense que celle-ci s’exprime le mieux, et où il brille le plus grâce à ses outils physiques.

Parmi les joueurs les plus grands et les plus longs de cette classe de Draft (2,24 m d’envergure), le natif de Bordeaux possède tous les outils pour devenir un défenseur d’élite. Grâce à ses qualités athlétiques et sa mobilité, il s’impose non seulement un excellent protecteur de cercle, mais il est aussi capable de défendre sur plusieurs positions. Parfaitement adapté aux schémas défensifs qui se sont popularisés en NBA ces dernières saisons, son avenir en tant que « roamer » est déjà tout tracé.

Alex Sarr defensive tape from his three game playoff run with the Perth Wildcats. Effects the game on that end in a multitude of ways:

- Intimidator that alters shots near the rim due to his physical attributes

- Strong weakside instincts using his 7’4” wingspan to swat shots

-… pic.twitter.com/AMQv0kohG8

— NBA Draft Dude 🤙 (@CoreyTulaba) May 13, 2024