Grâce au très bon bilan des Spurs, Mitch Johnson sera le coach issu de la Conférence Ouest pour le All-Star Game NBA 2026, une première dans sa carrière.

La saison des San Antonio Spurs continue de prendre une dimension particulière. Après la victoire face au Orlando Magic (112-103), Mitch Johnson a été officiellement nommé coach de la Conférence Ouest pour le All-Star Game NBA 2026, prévu le 15 février à Inglewood, en Californie.

Grâce à ce succès, San Antonio affiche désormais un bilan de 33 victoires pour 16 défaites, le meilleur de la franchise à ce stade de la saison depuis 2017. Ce record lui permet de décrocher l’honneur au terme d’un duel indirect avec David Adelman, le coach des Denver Nuggets.

La course était ouverte en raison de l’inéligibilité de Mark Daigneault. Son équipe est leader à l’Ouest, mais il a déjà été sélectionné pour diriger le All-Star Game la saison passée. Et un entraîneur ne peut enchaîner deux nominations consécutives.

À l’Est, la logique a été respectée. J.B. Bickerstaff a lui aussi été nommé coach All-Star, récompensé pour la première place de son équipe dans la Conférence Est.

Pour Mitch Johnson, il s’agit d’une reconnaissance forte dès sa première saison complète à la tête des Spurs. Il devient le deuxième entraîneur de l’histoire de la franchise à diriger un All-Star Game, après Gregg Popovich en 2016.

Sur le terrain, l’impact de Johnson est déjà visible. San Antonio figure parmi les meilleures équipes de la ligue dans les fins de match, avec 17 victoires "clutch" et une efficacité offensive remarquable dans ces situations.

Son joueur phare n’a pas manqué de saluer cette réussite.

« Je suis tellement heureux pour lui », a déclaré Victor Wembanyama. « Je ne sais pas combien de coaches ont réussi ça dès leur première saison ou leur première saison et demie. »

Une distinction symbolique, mais révélatrice de la trajectoire prise par les Spurs depuis plusieurs mois.

