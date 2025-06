All-Star Game : Un format USA vs World l’an prochain

De nombreux fans le réclamaient, la NBA va le faire. En 2026, le All-Star Game prévu à Los Angeles devrait opposer Team USA, ou du moins les meilleures stars américaines, à un Team World composé des meilleurs joueurs internationaux présents dans la ligue. C’est Adam Silver en personne qui a révélé l’information lors de son passage à la télévision hier. Il explique notamment que le contexte de février 2026, en plein pendant les Jeux Olympiques d’hiver, est le moment parfait pour tester cette configuration.

Cela fait plusieurs années que le All-Star Game est critiqué. Le match est ennuyeux, peu disputé et c’est souvent un caricature d’une caricature du basket. La NBA a tenté de relancer l’évènement en tentant des nouvelles formules comme des capitaines d’équipe, un score à atteindre ou même carrément un mini-tournoi lors de la dernière édition. Sans succès.

D’où l’idée de finalement venir à ce que beaucoup attendaient : un choc USA vs World. Un duel qui représente l’envie d’ouverture à l’internationale de la ligue depuis plusieurs années, avec de plus en plus de superstars européennes par exemple. Mais rien ne garanti que ça sauvera le match du dimanche, qui sera diffusé l’après-midi aux Etats-Unis l’an prochain (et donc en début de soirée en Europe).

Déjà, il est impossible de comparer une compétition internationale à un All-Star Game. Les stars sont motivées quand elles représentent la France ou le Canada. Là, c’est différent. L’enjeu n’est pas du tout le même non plus. Peut-être que ça piquera l’orgueil de certains joueurs majeurs sur les premières éditions mais ce n’est pas sûr du tout que ça redonne vraiment un accent compétitif à un match qui reste… un match de gala.

L’autre problème, c’est que le statut de joueur All-Star est important. C’est un argument souvent repris quand on analyse la legacy des basketteurs. Et ça a un impact financier majeur puisque certaines primes sont liées justement à la participation au All-Star Game. Seulement 5 des 24 All-Stars sélectionnés l’an passé (avant les éventuels forfaits) n’étaient pas Américains et ça inclut Joel Embiid (qui joue pour Team USA) et Karl-Anthony Towns qui a grandi aux Etats-Unis mais défend les couleurs de la République Dominicaine.

Il y a déjà des stars qui se plaignent d’être snobées au All-Star Game. Il va désormais ne falloir retenir que 12 Américaines. Tout en piochant des joueurs a priori moins forts pour la sélection internationale. Bref, pas sûr que l’on soit si enchanté que ça à l’idée de ce changement de format.