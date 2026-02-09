Forfait en raison d’une blessure, Shai Gilgeous-Alexander ne participera pas au All-Star Game 2026 le weekend prochain. Pour le remplacer, Adam Silver a fait appel à Alperen Sengun, qui rejoint la Team World en tant que joker. Une absence de poids, mais un remplacement qui permet à la sélection internationale de conserver une densité de talent impressionnante.

La Team World s’articule toujours autour d’un quatuor absolument élite. Les starters sont : Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Jokic et Victor Wembanyama, en attendant que le coach Darko Rajakovic ne sache quel joueur titulariser pour suppléer le dernier MVP des Finales NBA. Rien que ce quatuor, sur le papier, fait de la Team World le favori du mini-tournoi.

Évidemment, remplacer un joueur du calibre de SGA n’est jamais neutre. Mais Sengun apporte un profil différent, plus intérieur, capable de faire jouer les autres et de briller dans un contexte plus libre. Aux côtés de Jokic et Wembanyama, il offre à la Team World une variété de solutions rare dans ce type de rendez-vous.

Derrière, les remplaçant ne sont pas trop mal non plus : Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Deni Avdija et désormais Alperen Sengun. Le pivot turc des Rockets est récompensé même si sa saison est un peu moins impressionnante que la précédente et qu'il sort d'un épisode qui a entaché son image. Alperen Sengun a dû s'excuser après avoir insulté une arbitre et été expulsé pour ça.