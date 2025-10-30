Amen Thompson a-t-il vraiment ce qu’il faut pour devenir une star ?

Amen Thompson intrigue autant qu’il divise depuis le début de saison. Auteur d’une prestation complète face à Toronto (18 points, 9 rebonds, 7 passes) lors de la victoire de Houston (139-121), le jeune joueur continue d’attirer l’attention. Dans le CQFR de jeudi, nos deux journalistes se sont penchés sur son évolution et sur la question que tout le monde se pose déjà : Amen Thompson peut-il réellement devenir une star à Houston ?

Une fin de match qui change tout

Les Rockets ont dominé les Raptors avec autorité, notamment au rebond (53 à 22), et Amen Thompson a fini fort après un début de match poussif. « J’étais déjà en train de me préparer à parler d’un mauvais match d’Amen Thompson et de son début de saison pas fou », reconnaît Antoine. « Et finalement, il a bien terminé. »

La rencontre a aussi confirmé l’effet du changement de cinq majeur à Houston, qui joue désormais plus grand et plus équilibré. Privé de Fred VanVleet, Amen Thompson a dû assumer davantage de création, un rôle dans lequel il s’est montré plus à l’aise au fil du match.

Une progression réelle, mais un plafond encore flou

S’il impressionne par son activité, son intelligence défensive et sa polyvalence, le jeune Rocket n’a pas encore convaincu sur son potentiel offensif.

Ceux qui imaginent Amen Thompson comme une future star se trompent peut-être un peu, selon Antoine. « Ce n’est pas un numéro un d’équipe, et même numéro deux, je ne le vois pas comme ça. »

Son jeu est encore décrit comme “brut”, ce qui reste normal pour un joueur en apprentissage. Thompson n’a que 21 ans et découvre le rôle d’initiateur principal dans une équipe ambitieuse.

Un joueur déjà indispensable aux Rockets

Si sa marge de progression offensive est évidente, Amen Thompson reste essentiel dans le collectif d’Ime Udoka. Sa défense sur plusieurs postes, son sens du timing et son impact physique font déjà la différence.

« Ça ne le rend pas moins indispensable », souligne Shaï. « Sa valeur, elle est incommensurable. C’est un joueur avec un bagage énorme. Tout ce qu’il apporte en défense et là où il va encore progresser, c’est énorme. »

Sa capacité à influencer un match sans être le scoreur principal illustre un profil rare, que Houston veut continuer à développer.

Le défi de la confirmation

Amen Thompson n’est plus une surprise. Après une première saison prometteuse, il doit désormais répondre à des défenses préparées pour lui.

« Tout le monde a remarqué que c’était un joueur incroyable l’année dernière. Maintenant il est attendu, les équipes adverses le ciblent », rappelle Shaï.

Son adaptation à cette nouvelle attention sera déterminante. S’il parvient à stabiliser son jeu offensif et à maintenir son impact défensif, il pourrait franchir le cap qu’on attend de lui. Pour l’instant, il reste un joueur majeur dans une équipe en plein essor - et une promesse encore ouverte.

