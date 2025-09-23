Amen Thompson déjà prêt pour le niveau All-Star ?

La blessure de Fred VanVleet bouleverse les plans des Houston Rockets. Sans leur meneur d’expérience, la franchise texane devra s’appuyer encore davantage sur ses jeunes talents. Dans le CQFR, Théo et Antoine se sont penchés sur la situation, et en particulier sur le cas d’Amen Thompson, souvent présenté comme un All-Star en devenir. Mais le meneur sophomore est-il vraiment déjà à ce niveau ?

Une responsabilité accélérée

Fred VanVleet, arrivé l’an passé pour apporter de la stabilité et de l’expérience, s’est blessé gravement au genou. De quoi redistribuer les cartes. Antoine souligne : « Non, il y a aucun meneur de métier pour remonter la balle. J’imagine qu’Amen Thompson aura la responsabilité de monter la balle. Mais par contre pour créer et sur la gestion du tempo, je pense qu’il y a encore quelques limites. »

Autrement dit, si Thompson peut assurer le rôle de premier relanceur, sa capacité à organiser une attaque en NBA reste encore à prouver. « Je serais très surpris », poursuit Antoine, « mais ce serait une évolution incroyable si dès maintenant Amen Thompson venait être capable de faire ça. »

Le potentiel est là, mais des paliers à franchir

Théo, lui, insiste sur l’emballement parfois prématuré autour du profil de ce genre de joueur : « Tout le monde adore Amen Thompson, c’est un des joueurs l’an dernier qui a fait consensus sur sa progression et même avec des projections qui sont très très hautes. Mais je me demande si on n’est pas allé un peu trop vite en besogne. » Pour Antoine, « c’est pas un All-Star en puissance aujourd’hui. Ou alors un All-Star un peu particulier. »

Si le jeune Rocket a déjà montré des flashs impressionnants de création et une intensité défensive au-dessus de la moyenne, il reste encore loin du niveau requis pour diriger une attaque d’élite. Antoine tempère : « Moi j’aime beaucoup le joueur. Je pense effectivement qu’il a du potentiel, mais le plafond est peut-être moins haut que ce qu’on peut nous le présenter par moment. »

Un contexte favorable, mais exigeant

La présence de joueurs comme Kevin Durant et Alperen Sengun devrait faciliter la progression du jeune joueur. Mais en revanche, c’est Sengun qui risque de devenir l’initiateur de jeu. « Je pense que c’était un peu de facto de toute façon le hub par lequel le ballon doit passer », estime Théo. Mais si Sengun a montré de réels progrès, il ne peut pas totalement assumer le rôle de Nikola Jokic, souvent cité en comparaison.

Dans ce contexte, Amen Thompson devra apprendre rapidement à trouver sa place : ni simple role player, ni encore franchise player confirmé. Une équation délicate dans une équipe où l’exigence de résultats est immédiate après l’arrivée de Kevin Durant.

Une hype à relativiser

Nos deux journalistes convergent au final : Amen Thompson est un talent certain, mais pas encore une star confirmée. « Il y a toujours une manière un peu de s’enflammer avec les jeunes joueurs, surtout quand ils sont très athlétiques », résume Antoine.

Le défi sera donc double pour Thompson : continuer sa progression sans brûler les étapes, tout en assumant une responsabilité accrue dans une équipe qui vise déjà très haut.

Regardez l’épisode complet du CQFR sur notre chaîne BasketSession et sur vos applis de podcast et retrouvez nos débriefs quotidiens.