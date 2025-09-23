Fred VanVleet, une blessure qui peut bouleverser la hiérarchie

Les Houston Rockets ont accéléré leur reconstruction en faisant venir Kevin Durant pendant l’intersaison. La jeune équipe rêve désormais d’aller très haut à l’Ouest mais ses ambitions pourraient être revues à la baisse suite à l’annonce faite par Shams Charania hier soir. L’insider révèle que Fred VanVleet s’est blessé sévèrement au genou lors d’un workout. Déchirure des ligaments croisés et donc potentiellement une saison blanche pour le joueur de 31 ans.

L’ancien champion NBA venait de prolonger pour deux ans (et 50 millions de dollars !) avec la franchise texane. Son absence va laisser un vide non négligeable, notamment parce qu’il est le seul meneur expérimenté d’un effectif XXL sur toutes les autres positions sauf la sienne donc. Le jeune Amen Thompson va pouvoir assumer plus de responsabilités balle en main. Reed Sheppard, troisième choix de la draft en 2024 mais très peu utilisé depuis son arrivée en NBA, va aussi avoir un temps de jeu accru. Enfin, on peut penser que le jeu passera encore davantage par Alperen Sengun, un pivot capable de créer pour les autres. L’idéal serait que KD, à son âge, n’ait pas à assumer cette tâche et soit le plus souvent en bout de chaîne, en tant que finisseur.

Fred VanVleet a contribué à ramener les Rockets en playoffs l’an passé. Bien qu’irrégulier, il tournait tout de même à plus de 14 points et 5 passes par match, des statistiques proches de sa moyenne en carrière. Il apportait aussi de la ténacité en défense et un gros volume à trois-points. Si sa blessure ne devrait pas empêcher Houston de se montrer compétitif, ça réduit tout de même les chances de retrouver le club en finales NBA en juin prochain.