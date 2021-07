Amical : Les Espagnols prennent la première manche face aux Bleus

Encourageante... C'est de cette manière que l'on pourrait qualifier la première sortie des Bleus en match amical. Face à l'armada espagnol, ils ont livré un beau combat, malgré les absences de Nicolas Batum et Rudy Gobert. Les cadres tels que Nando De Colo (20 points) et Evan Fournier (17 points) ont répondu présent. Mais avec pas mal de nouveaux à intégrer et de systèmes à assimiler, les Bleus ne se sont pas aussi bien trouvés que les Espagnols.

Il reste qu''avec une équipe au complet samedi, on peut s'attendre à une revanche (et à un match diffusé bien en direct ?).

Face à une belle équipe d'Espagne, les Bleus s'inclinent pour leur premier match de préparation aux Jeux Olympiques. Match retour samedi à @Accor_Arena ⚔️ 🇪🇸 🆚 🇫🇷 #TeamFranceBasket #ESPFRA pic.twitter.com/AqlzDFlWqc — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 8, 2021

Crédit photo : FIBA