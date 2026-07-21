Mario Hezonja va retenter sa chance en NBA. Selon le journaliste espagnol Chema de Lucas, le Croate a informé le Real Madrid au dernier moment de sa décision d’activer sa clause libératoire, estimée à 850 000 euros. Son futur point de chute n’a pas encore été révélé, mais le joueur de 31 ans quitte bien la capitale espagnole dans l’objectif de retrouver la ligue nord-américaine, six ans après son dernier match avec Portland. L’information a également été confirmée par AS.

Ce retour n’avait pourtant rien d’évident. En 2022, alors qu’il évoluait à l’UNICS Kazan, Hezonja avait été présenté comme définitivement vacciné de la NBA : « Je ne retournerai pas en NBA. Je n’y ai pas reçu le respect que je méritais. » Il avait ensuite contesté avoir totalement fermé la porte, expliquant qu’il était heureux en Europe mais qu’il verrait ce que l’avenir lui réserverait. L’avenir a finalement attendu quatre ans avant de lui répondre.

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Il faut dire que son premier passage aux États-Unis avait laissé un sérieux goût d’inachevé. Choisi en cinquième position de la Draft 2015 par le Magic, l’ailier n’avait jamais réussi à justifier son statut à Orlando. Il a ensuite porté les maillots des Knicks et des Blazers, sans véritablement s’installer, terminant cette première aventure avec seulement 6,9 points, 3,1 rebonds et 1,3 passe de moyenne.

Mais le joueur qui va revenir en NBA n’est plus le prospect spectaculaire, irrégulier et parfois difficile à canaliser de ses débuts. Après des passages au Panathinaïkos et à Kazan, Hezonja s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du continent avec le Real Madrid. En quatre saisons en Espagne, il a notamment remporté l’Euroligue et plusieurs titres nationaux, avant d’être élu MVP de la Liga Endesa en 2025-2026 avec 17,5 points et 4,9 rebonds de moyenne.

Reste désormais à connaître l’identité de l’équipe prête à lui offrir cette seconde chance. À 31 ans, Mario Hezonja ne revient probablement plus pour développer son potentiel ou patienter au bout d’un banc. Il revient avec un CV européen considérablement renforcé, une personnalité toujours aussi affirmée et, sans doute, l’envie de prouver que son histoire avec la NBA ne devait pas se terminer sur un échec.