Andre Drummond à New York, le.bon coup des Knicks

Andre Drummond, l’un des meilleurs rebondeurs de la ligue et un local, rejoint les New York Knicks.

Les New York Knicks ont trouvé leur nouveau pivot remplaçant. Selon Shams Charania d'ESPN, Andre Drummond s'est engagé pour une saison et 3,9 millions de dollars avec la franchise new-yorkaise.

Après le départ de Mitchell Robinson, les Knicks recherchaient un intérieur capable d'apporter de la présence physique, du rebond et de l'expérience derrière leurs titulaires. Avec Drummond, ils mettent la main sur l'un des meilleurs rebondeurs de sa génération, même si son rôle sera bien plus limité que lors de ses plus belles années.

Les Knicks devancent notamment les Lakers

Natif de Mount Vernon, dans l'État de New York, Andre Drummond effectue également un retour aux sources. D'après ESPN, plusieurs équipes s'étaient positionnées sur le vétéran de 32 ans, dont les Los Angeles Lakers, mais le double All-Star a finalement choisi de rejoindre les champions NBA en titre.

Pour New York, il s'agit d'une signature de complément logique. Drummond apportera de la taille, de l'impact au rebond et une solution fiable lorsque le secteur intérieur aura besoin de souffler. À ce tarif, les Knicks renforcent leur profondeur avec un joueur rompu aux joutes NBA et qui connaît parfaitement le rôle de pivot de rotation.