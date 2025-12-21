Personne ne l’avait vu venir. Andre Drummond, l’un des pivots les plus maladroits de la NBA à 3 points, est en train de devenir une menace extérieure.

Pendant plus d’une décennie, Andre Drummond a incarné l’archétype du pivot à l’ancienne : domination au rebond, présence physique près du cercle, mais une adresse extérieure quasiment inexistante. En 13 saisons NBA avant cet exercice, le constat était brutal : 18 tirs à trois points réussis au total, pour un pourcentage famélique de 12,9% en carrière. Autant dire que personne n’attendait Drummond dans un concours de shoot.

Et pourtant, la saison actuelle réserve une surprise absolument improbable. À 32 ans, le pivot shoote à… 42 % à trois points. Quinze tirs primés déjà inscrits, soit presque autant que durant l’ensemble de sa carrière jusque-là. Mieux encore : Drummond a marqué plus de tirs à trois points cette saison que LeBron James, Ja Morant, Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo. Une statistique presque absurde, tant elle défie tout ce que l’on pensait savoir du joueur.

Bien sûr, le volume reste limité et personne n’imagine Drummond se transformer en stretch five à haute cadence. Mais l’efficacité est réelle, la mécanique plus propre, et surtout la confiance visible. Cette évolution rappelle une vérité trop souvent oubliée en NBA : il n’y a pas d’âge pour se réinventer.

Pour les Sixers, c’est un bonus précieux. Dans une équipe régulièrement contrainte de composer avec les absences de Joel Embiid, disposer d’un pivot capable d’écarter ponctuellement le jeu change la lecture des défenses. Si Drummond maintient ce niveau sur la durée, on aura assisté à l’un des revirements de fin de carrière les plus inattendus de la NBA moderne.