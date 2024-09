Andrew Wiggins, l’espoir d’un retour au top aux Warriors ?

Andrew Wiggins a dû traverser des épreuves personnelles ces dernières années. Si précieux lors du sacre des Golden State Warriors en 2022, le Canadien n'a plus eu le même impact chez les Dubs ces dernières années.

On le sait, il a longtemps accompagné son père, Mitchell, qui s'est battu contre la maladie avant son décès en septembre dernier. Et seulement quelques jours après cette disparition, Wiggins a réalisé son retour en Californie.

Avec une motivation décuplée pour retrouver les sommets avec les Warriors.

"Il a l'air physiquement prêt. Et je crois qu'il a l'air également... je vais le laisser parler lui-même, mais il me semble très motivé. Il me paraît en paix avec lui. Je pense qu'il a conscience que les dernières années ont été difficiles pour lui pour de nombreuses raisons.

Et il a donc cette envie de revenir à son meilleur niveau. Normalement, il se trouve à l'âge où il doit se retrouver à son prime physiquement. Et on l'a déjà vu avec cette forme. Il a aidé l'équipe à gagner un titre. Je m'attends à une grande année de Wiggins", a assuré son coach Steve Kerr.

A 29 ans, Andrew Wiggins a encore la possibilité de reprendre le fil de sa carrière. Et très clairement, il peut incarner l'une des clés de la saison des Dubs s'il parvient à revenir à son meilleur niveau.

