Andrew Wiggins prêt pour le game 1 ? Le cinq de la mort bientôt de retour

On ne pensait pas forcément dire ça le jour où Andrew Wiggins a débarqué à Golden State en provenance de Minnesota, mais rien ne semble possible pour les Warriors s'il n'est pas là. Absent en raisons de problèmes personnels sur les 25 derniers matches de la saison régulière, le Canadien a beaucoup manqué à son équipe, où tout le monde est conscient du rôle essentiel qu'il a joué dans le gain du titre en 2022.

Que les fans se rassurent. A quelques encâblures du 1er tour des playoffs contre les Sacramento Kings, Wiggins est bel et bien sur le chemin du retour. Monte Poole, l'insider de NBC Sports Bay Area, en est persuadé. Réintégré à l'équipe le 4 avril dernier, le n°1 de la Draft 2014 n'a pas encore rejoué, mais tout porte à croire que le game 1 à Sacramento marquera son comeback.

"Je m'attends à ce qu'Andrew Wiggins soit prêt pour le game 1 samedi. Il ne jouera pas 35 minutes, mais attendez-vous à le voir dans le cinq de départ. Je pense que pour le game 1 il jouera 20 à 25 minutes. Son retour signifie que les Warriors vont pouvoir utiliser la rotation qu'ils souhaitent, avec quatre remplaçants de qualité et un groupe de 9. En playoffs, c'est de l'or en barres. Si les Warriors ont l'air de si bonne humeur récemment, c'est parce qu'ils savent qu'il va faire son retour ce weekend".

On suivra bien évidemment la composition du cinq de Golden State samedi, pour la première manche à Sacramento. La logique voudrait que Donte DiVincenzo retrouve un rôle de remplaçant pour permettre à Wiggins de retrouver sa place. Le cinq avec Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Kevon Looney et Andrew Wiggins a joué 331 minutes ensemble cette saison et est le meilleur de la ligue au niveau de l'offensive rating (128) et l'un des plus forts sur le net rating. On comprend pourquoi Steve Kerr et les autres ont hâte de le récupérer.

