Andrew Wiggins fait son retour avec les Warriors

Sur les derniers matches, les Golden State Warriors ont dû composer sans Andrew Wiggins. Pour des raisons personnelles, l'ailier a reçu l'autorisation de ses dirigeants à s'éloigner des parquets pendant une semaine.

Mais depuis lundi, le Canadien a réalisé son retour en Californie. Ainsi, l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves va retrouver les parquets avec les Dubs dès la nuit prochaine avec l'affiche contre les Milwaukee Bucks.

"Je devais m'occuper de ce que j'avais à faire, être présent pour cela et ensuite revenir quand je pensais que c'était le bon moment, c'est ce que j'ai ressenti. Je suis de retour ici avec l'équipe. Et je suis prêt à me mettre au boulot", a confié Wiggins, qui a assuré que cette situation était réglée.

Comme l'an dernier, Golden State a accompagné le joueur, qui avait raté 25 matches l'an dernier dans un contexte similaire.

"Je ne me préoccupe pas du basket. La vie est bien plus importante que le jeu. L'essentiel, c'est que si l'un de nos joueurs a besoin d'être avec sa famille, c'est là qu'il ira", a ainsi insisté le coach Steve Kerr.

Et désormais, Andrew Wiggins, l'esprit libéré, va pouvoir se concentrer sur Golden State.

