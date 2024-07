Anfernee Simons bientôt tradé par Portland ?

Les ambitions à court terme des Portland Trail Blazers - gagner le moins de matches possible pour avoir une chance de drafter Cooper Flagg - et celles d'Anfernee Simons, risquent de ne pas faire bon ménage. D'après le journaliste Sean Highkin, il faut surveiller de près le cas de l'arrière des Blazers, meilleur scoreur de l'équipe la saison dernière avec 22.6 points par match.

Au soir de la Draft NBA 2024, lors de laquelle Portland a notamment drafté Donovan Clingan, le General Manager Joe Cronin a indiqué que la franchise était déterminée à construire autour de Scoot Henderson et Shaedon Sharpe, sans mentionner le nom d'Anfernee Simons.

Il veut gagner maintenant, pas les Blazers

En avril dernier, au sortir d'une saison achevée dans les bas fonds de la Conférence Ouest, ce dernier avait lui déclaré qu'il voulait "avoir l'opportunité de gagner", que ce soit "maintenant ou dans les années à venir".

Il est donc possible que Simons, qui a fêté ses 25 ans le mois dernier, ne débute pas la saison dans l'Oregon et soit une cible de choix pour des équipes en quête d'un gros scoreur. Anfernee Simons est sous contrat jusqu'en 2026 avec Portland, sur un deal qui lui permettra de gagner plus de 53 millions de dollars en cumulé sur ses deux années à effectuer. Cette saison, pour 2024-2025, il touchera 25.8 millions de dollars, que ce soit chez les Blazers ou ailleurs.