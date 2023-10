Anfernee Simons absent, les Blazers peuvent déjà tanker

Le tanking commence déjà aux Portland Trail Blazers. Sans le vouloir. Mais l’équipe de l’Oregon a déjà montré sur ses deux premiers matches – deux défaites – qu’elle n’est clairement pas au niveau. La voilà en plus privée de son meilleur joueur, Anfernee Simons. L’arrière s’est blessé au pouce et il va manquer quatre à six semaines. Il s’agit d’une déchirure du ligament et il ne serait donc pas étonnant qu’il prenne finalement même quasiment deux mois avant de revenir sur les parquets.

Simons est censé passer un cap offensif cette saison suite au départ de Damian Lillard. Il tournait déjà à 21 points par match l’an passé mais il est amené à devenir la première option des Blazers en attaque. En son absence, Shaedon Sharpe aura sans doute plus d’occasions de s’exprimer. Il a d’ailleurs inscrit 24 points en prenant la place de son coéquipier dans le cinq majeur lors de la défaite contre le Orlando Magic (97-102) la nuit dernière.

CQFR : Doncic et Curry superstars, première victoire pour Wembanyama !