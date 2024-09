Angel Reese va devenir flippante, la légende Sue Bird explique pourquoi

Angel Reese ne jouera plus de la saison, après avoir opté pour l'opération afin de soigner son poignet. Malgré ça, l'intérieure de Chicago a fait une première saison fantastique en WNBA, avec des records battus et un impact déjà extrêmement prometteur sur le jeu du Sky. Tout ça ne lui a pas évité de faire l'objet de critiques parfois virulentes sur son jeu offensif et les opportunités qu'elle manque parfois relativement près du cercle. Sue Bird, la légendaire meneuse de Seattle, a évoqué le cas Angel Reese dans le podcast qu'elle tient avec sa compagne, la non moins légendaire Megan Rapinoe. Pour la quintuple championne olympique avec Team USA, Reese a tout ce qu'il faut pour réaliser les progrès nécessaires et devenir une joueuse terrifiante.

"Ce que je trouve le plus fascinant au sujet du jeu d'Angel Reese, c'est son pourcentage au tir. Elle est autour des 38, 39%. Cela dit, je parle souvent des choses qu'une athlète peut contrôler. Et ça, ça en fait partie. Ce n'est pas une arrière qui doit déjouer les écrans et trouver le moyen de prendre un bon tir. D'un soir à l'autre, même quelqu'un comme Caitlin Clark ne sait pas à quoi elle sera confrontée et doit lire la défense.

Angel sait quels tirs elle aura à chaque match, au niveau de l'emplacement. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'augmenter cette adresse de 3, 4 ou 5 points au niveau du pourcentage, ce qui est totalement faisable. Et là, on passe d'une jeune joueuse qui tourne à 13 points et 13 rebonds de moyenne, à quelqu'un qui tourne à 18 points et 13 rebonds tous les soirs. Quand ce sera le cas, pfiou ! Elle n'en est pas loin et la raison principale pour laquelle des gens parlent d'elle négativement, c'est ce pourcentage. Les tirs vont venir et le pourcentage aussi".

Recevoir ce genre de conseils et de compliments de la part de quelqu'un comme Sue Bird doit forcément faire plaisir à Angel Reese, qui expliquait récemment qu'elle subissait du harcèlement et du racisme depuis son arrivée en WNBA en provenance de "fans" d'Iowa et d'Indiana, les deux terreaux de la fanbase de Caitlin Clark.