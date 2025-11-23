Anthony Davis, un appel des Knicks garanti ?

Si les Dallas Mavericks ouvrent bel et bien la porte à un départ d'Anthony Davis, les New York Knicks devraient tenter le coup.

L'avenir d'Anthony Davis se retrouve au centre de l'attention chez les Dallas Mavericks. Depuis le renvoi de Nico Harrison, les rumeurs se multiplient concernant un éventuel départ de l'intérieur. Récupéré par l'ex-GM des Mavs, le joueur de 32 ans semble promis à un trade dans le mois à venir.

Pour quelle destination ? Il s'agit de la grande question. En raison de ses problèmes physiques, le natif de Chicago n'a pas une énorme valeur sur le marché. Et pour se délester de son contrat imposant (175 millions de dollars sur les 3 prochaines années), Dallas pourrait être tenté de le brader.

Dans ce scénario, un cador de l'Est sera à surveiller : les New York Knicks ! Selon les informations du journaliste de SNY Ian Begley, les Knicks ont une autre priorité sur le marché : récupérer un meneur remplaçant de qualité.

Cependant, si AD est réellement disponible, la direction de NY va forcément tenter le coup. Par contre, pour envisager un deal, New York devra compter sur des demandes assez faibles de Dallas et une concurrence très réduite.

Pour l'instant, les Chicago Bulls restent d'ailleurs perçus comme les grands favoris dans l'hypothèse d'un trade d'Anthony Davis. Un retour à la maison qui pourrait avoir du sens pour toutes les parties.

