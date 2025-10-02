Anthony Davis choque les fans avec son poids, mais assume

Critiqué pour sa condition physique au camp des Mavericks, Anthony Davis assume sa méthode et explique sa stratégie.

Une photo virale du training camp des Dallas Mavericks a fait beaucoup parler ces derniers jours. Anthony Davis y apparaît visiblement plus lourd que la saison passée. De quoi inquiéter certains fans, qui se rappellent les critiques adressées à Luka Doncic sur sa condition physique avant son départ. Compte tenu de l’historique de blessures du pivot de 32 ans, ce gain de poids a immédiatement alimenté les débats sur sa durabilité.

Selon les listings officiels, Davis affiche désormais 268 livres (121 kg), soit 15 de plus que l’an passé. Mais l’intérieur a tenu à clarifier la situation et à expliquer qu’il s’agissait d’une stratégie volontaire.

Anthony Davis assume sa méthode

« Je me sens bien. En fait, j’arrive quasiment chaque saison plus lourd, parce que je prends beaucoup de poids pendant l’été, puis d’ici novembre je suis généralement à 255, 258 livres », a expliqué Davis. « Je ne veux jamais arriver directement à mon poids de forme, parce qu’ensuite je perds du poids pendant la saison et je deviens trop léger. »

Et de poursuivre : « Je perds environ 10 à 12 livres très rapidement. Pendant le camp, j’ai déjà perdu cinq livres – avec tout le travail physique et les entraînements. Donc ça ne m’inquiète pas du tout. Je me sens bien. Je bouge bien. Je me sens en forme. »

Entre inquiétudes et confiance affichée

Cette philosophie tranche avec les inquiétudes visibles sur les réseaux sociaux. Les fans des Mavericks craignent que ce poids supplémentaire ne génère des blessures, en particulier pour un joueur déjà freiné par une opération à l’œil cet été et plusieurs soucis physiques ces dernières années.

La saison passée, entre les Lakers puis Dallas, Davis a compilé 24,7 points, 11,6 rebonds, 3,5 passes, 2,2 contres et 1,2 interception en 51 matchs, confirmant son importance quand il est en bonne santé. Il espère que cette préparation lui permettra de rester plus constant sur l’ensemble de la saison.

Les Mavericks entameront leur saison régulière le 22 octobre contre les Spurs. Anthony Davis a intérêt à avoir perdu quelques kilos d'ici là, sinon sa défense paraîtra tout de suite moins crédible, les fans s'en donneront à cœur joie et... Nico Harrison aura une bonne raison de le trader tel un vulgaire Luka Doncic. Plus sérieusement, on suivra avec intérêt son évolution.

