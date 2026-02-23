L’arrivée d’Anthony Davis aux Washington Wizards ne suscite pas seulement des attentes individuelles. Le nouvel intérieur de Washington se projette déjà sur un duo qui pourrait faire beaucoup de bruit avec le Français Alex Sarr.

Invité sur Monumental Sports Network, Davis n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de former une raquette dominante avec le jeune pivot tricolore.

« J’ai toujours eu beaucoup de succès avec un autre intérieur. La bonne chose avec Alex, c’est qu’il peut écarter le jeu et défensivement, ça va être dingue », a expliqué Davis.

« Être capable de défendre le pick-and-roll, de switcher sur les arrières et de les contenir, la protection du cercle… Je crois qu’il est deuxième de la ligue au nombre de contres par match en ce moment. Il est jeune, donc il ne peut que progresser. »

Davis veut transmettre son expérience

Le champion NBA espère également transmettre ce qu’il a appris au contact de certains grands intérieurs de la ligue.

« J’espère que la sagesse que j’ai apprise auprès des grands avec qui j’ai joué, Dwight Howard, JaVale McGee, Tyson Chandler, Marc Gasol, tous ces gars qui m’ont aidé, pourra aussi les aider. »

Au-delà de son association avec Trae Young dans le backcourt, c’est donc bien le potentiel duo Davis-Sarr qui intrigue à Washington. Les deux intérieurs pourraient former l’une des raquettes les plus prometteuses de la ligue.

Un tandem aux énormes ambitions

À seulement 20 ans, Alex Sarr confirme déjà son potentiel lors de sa deuxième saison NBA avec 17,2 points, 7,8 rebonds, 2,8 passes et 2,0 contres de moyenne en 41 matchs.

Si Davis revient pleinement en forme et que l’alchimie fonctionne, Washington pourrait disposer d’un tandem intérieur capable de changer le visage de la franchise dès la saison prochaine.

