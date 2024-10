Les résultats de la nuit, celle d'Anthony Davis

Nets @ Magic : 101-116

76ers @ Raptors : 107-115

Hornets @ Hawks : 120-125

Pistons @ Cavaliers : 101-113

Pacers @ Knicks : 98-123

Grizzlies @ Rockets : 108-128

Bulls @ Bucks : 133-122

Warriors @ Jazz : 127-86

Suns @ Lakers : 116-123

Pelicans @ Trail Blazers : 105-103

Anthony Davis impressionne encore !

- Déjà excellent face aux Minnesota Timberwolves, Anthony Davis (35 points, 8 rebonds) a encore été le grand artisan de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Phoenix Suns (123-116). Et pourtant, dans le premier quart-temps, les Suns ont réalisé une excellente entame.

Dans le sillage de Kevin Durant (30 points), Phoenix a même compté 22 points d'avance. Mais grâce à Davis, Austin Reaves (26 points, 8 passes décisives) puis LeBron James (21 points, 8 passes décisives), les Angelenos sont revenus avant de prendre l'avantage !

Contrairement aux Californiens, KD, malgré l'apport de Tyus Jones (14 points), a été un peu trop seul. Devin Booker, malgré ses 23 points, a été maladroit (9/21) et Bradley Beal (15 points) a été assez discret. Avec deux victoires en deux matches, les Lakers de JJ Redick commencent très bien !

Anthony Davis, enfin le grand patron des Lakers ?

- Dans un superbe duel entre Trae Young et LaMelo Ball, les Atlanta Hawks ont finalement pris le meilleur sur les Charlotte Hornets (125-120). Auteur de 38 points, 10 passes décisives et 8 rebonds, Young a signé une performance XXL.

Une copie essentielle pour répondre à un Ball décidément en forme : 34 points (à 9/14 à trois points). Epaulé par Miles Bridges (27 points) et Tre Mann (17 points), il a réussi à faire douter les Hawks jusqu'au bout.

Mais en face, Young a pu compter sur les apports de De'Andre Hunter (24 points), Dyson Daniels (18 points) ou encore Jalen Johnson (16 points). Dans le money-time, le meneur des Hawks a été impressionnant pour répondre aux paniers des Hornets.

Et les Français ? Zaccharie Risacher a encore eu de la maladresse (1/5) avec 5 points en 19 minutes. Pour Tidjane Salaün, il n'a toujours pas joué en raison d'une entorse du doigt.

Les Bucks surpris par les Bulls, les Warriors écrasent tout

- Surprise à l'Est : les Chicago Bulls l'ont emporté sur le parquet des Milwaukee Bucks (133-122). Dans un match très offensif, Coby White (35 points) s'est régalé. A ses côtés, Zach LaVine (25 points), Nikola Vucevic (22 points, 10 rebonds) et Josh Giddey (17 points, 9 passes décisives) ont également pesé.

Et il s'agit de la grande différence avec Milwaukee sur ce match ! Car si le 5 majeur des Bulls a été performant, les Bucks se sont surtout reposés sur le duo Giannis Antetokounmpo (38 points, 11 rebonds) - Damian Lillard (28 points, 8 passes décisives).

Si la forme de Lillard a été, encore une fois, rassurante, le niveau collectif de Milwaukee n'a pas suivi. Et surtout, la défense a été bien trop permissive. Le coach Doc Rivers va vite devoir régler ce gros problème...

- Dans cette soirée, Giannis Antetokounmpo s'est tout de même fait un petit plaisir : le Greek Freak a écrabouillé Nikola Vucevic !

GIANNIS WITH THE MEAN MUG AFTER THE POSTER 😤 pic.twitter.com/Dt4i9IDOmm — Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2024

- Quel début de saison pour les Golden State Warriors ! Invaincue en présaison, la franchise californienne a écrasé le Utah Jazz (127-86). Encore imprécis (7/20 aux tirs), Stephen Curry n'a pas eu besoin de forcer son talent : 20 points en 27 minutes. Tout comme Andrew Wiggins, maladroit (3/10), mais très précieux par son activité (10 points, 13 rebonds et 5 passes décisives).

Avec un score rapidement à l'avantage des Dubs, Steve Kerr a même pu en profiter pour faire tourner. Une aubaine pour Buddy Hield (27 points à 10/14 aux tirs en 20 minutes !), Brandin Podziemski (15 points) et Moses Moody (12 points).

Pour le Jazz, il n'y a rien à retenir de cette véritable gifle. Même Lauri Markkanen (13 points, 8 rebonds) a eu du mal à exister... Après un +36 contre Portland, Golden State s'est offert un +41 face à Utah. +77 après deux rencontres, il s'agit tout simplement d'un record NBA !

La vengeance des Knicks, les Sixers chutent encore

- Après l'élimination en demi-finale de la Conférence Est l'an dernier, les New York Knicks ont pris cette fois-ci le meilleur sur les Indiana Pacers (123-98). Battus par les Boston Celtics mardi, les Knicks ont rapidement creusé l'écart pour s'offrir un large succès.

Une victoire acquise avec un 5 majeur particulièrement performant : Jalen Brunson (26 points), Josh Hart (20 points, 10 rebonds), Mikal Bridges (21 points), OG Anunoby (14 points) et Karl-Anthony Towns (21 points, 15 rebonds).

Dans ce match à sens unique, les Pacers ont peiné à répondre. A l'image d'un Tyrese Haliburton plongé dans un cauchemar : 0 points à 0/8 aux tirs ! En sortie de banc, Bennedict Mathurin (20 points) a été le seul à réellement résister. De son côté, Pacôme Dadiet a joué 4 minutes pour 1 rebond.

Comment les Knicks ont coulé pour la première avec leur nouvelle formule- Sans Joel Embiid et Paul George, les Philadelphia Sixers n'y arrivent pas sur ce début de saison. Cette nuit, ils ont enchaîné une seconde défaite sur le terrain des Toronto Raptors (107-115). Si Kelly Oubre (28 points) a pris ses responsabilités, Tyrese Maxey (24 points) a encore beaucoup arrosé (6/23 aux tirs).

Et même si Guerschon Yabusele (9 points en 17 minutes) a eu un impact positif, les 76ers ont subi le réveil de Scottie Barnes. Passé à côté de son premier match, le jeune talent a été excellent : 27 points à 8/11 aux tirs.

De plus, il a été bien épaulé par Jakob Poeltl (19 points, 9 rebonds). Puis en sortie de banc, Jonathan Mogbo (12 points, 9 rebonds, 5 passes décisives) et Jamison Battle (12 points, 6 rebonds) ont beaucoup apporté. Malgré un run de Philadelphia dans le money-time, Toronto a maîtrisé les débats pour l'emporter.

Le Magic confirme, Cunningham trop seul...

- Après un derby floridien survolé, l'Orlando Magic a confirmé face aux Brooklyn Nets (116-101). Cette fois-ci, Paolo Banchero n'a pas réalisé une démonstration avec seulement 15 points à 4/13. Pour compenser la maladresse de son leader, Franz Wagner a été tout simplement impeccable : 29 points.

Malgré les efforts de Cam Thomas (24 points) et de Dennis Schroder (20 points), le Magic a petit à petit creusé l'écart. Grâce notamment à une adresse extérieure intéressante : 15/30. Mais aussi à l'apport de Mo Wagner (18 points) et d'Anthony Black (10 points) en sortie de banc.

A noter le visage encore encourageant de Ben Simmons en 24 minutes : 7 points, 6 rebonds et 3 passes décisives.

- Malgré un bon Cade Cunningham, les Detroit Pistons ne gagnent pas. Et on a sérieusement l'impression de se répéter. La nuit dernière, les Pistons ont chuté sur le parquet des Cleveland Cavaliers (101-113).

Le meneur des Pistons a été excellent (malgré 9 ballons perdus) : 33 points et 6 passes décisives. A l'exception de Jaden Ivey (22 points), le collectif de Detroit n'a absolument pas suivi pour l'épauler...

A l'inverse, les Cavs ont signé un succès collectif. Six joueurs ont dépassé la barre des 13 points, avec notamment le double-double de Jarrett Allen (17 points, 11 rebonds). Ce second match des Cavs a confirmé un plan de jeu offensif plus orienté vers Evan Mobley : 16 points (à 6/12) et 6 rebonds. Les deux meilleurs marqueurs de Cleveland : Donovan Mitchell (19 points) et Dean Wade (19 points).

La Tier List des équipes 2024-2025 : Le Haut du panier

Jordan Hawkins en héros, les Rockets solides

- Privés de Dejounte Murray, blessé, les New Orleans Pelicans ont pu compter sur le retour de Zion Williamson. Mais l'intérieur, imprécis (4/15), n'a pas forcément brillé avec 16 points et 11 rebonds. Pour autant, les Pels l'ont emporté face aux Portland Trail Blazers (105-103).

Avec un héros surprenant : Jordan Hawkins (24 points) ! Avec 22 de ses 24 points après la pause, il a été tout simplement essentiel dans le succès arraché par son équipe. Car en face, les Blazers se sont bien battus avec Jerami Grant (34 points) et Anfernee Simons (24 points).

Cependant, dans le money-time, Brandon Ingram (21 points), en inscrivant les 4 derniers points (dont le panier de la victoire), a pris ses responsabilités. A noter que Scoot Henderson s'est bien comporté en sortie de banc : 15 points et 6 passes décisives.

BIG TIME PLAYER BRANDON INGRAM!!!!!!!! pic.twitter.com/b4u5awjwMF — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 26, 2024

- Enfin, les Houston Rockets ont survolé les débats face aux Memphis Grizzlies (128-108). Une belle performance collective pour les Texans avec sept joueurs à plus de 11 points. En double-double, Alperen Sengun (16 points, 15 rebonds) s'est encore distingué. Tout comme Jabari Smith (14 points, 16 rebonds).

En face, Ja Morant (24 points) et Desmond Bane (17 points) ont bien tenté de résister. Mais l'écart au score a été rapidement important et Taylor Jenkins a donc rapidement fait tourner. Un début de saison prometteur pour Houston.

