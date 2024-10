Anthony Davis, enfin le grand patron des Lakers ?

Il faut être clair tout de suite : tirer des enseignements en seulement un match est tout simplement impossible. Par contre, on peut en dégager des impressions. Et le temps va permettre de savoir si elles étaient bonnes ou erronées. Et pour la soirée d'ouverture de la saison 2024-2025, Anthony Davis a laissé une très grosse impression !

Lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Minnesota Timberwolves (110-103), l'intérieur californien a crevé l'écran. Aussi bien offensivement que défensivement. Omniprésent, AD a endossé un rôle de patron pour les Angelenos.

Et depuis plusieurs années, on attend justement de le voir assumer de telles responsabilités. Aux Lakers, il a globalement été le meilleur joueur, mais n'a jamais été le leader de cette équipe. LeBron James, malgré son souhait de laisser la place à son coéquipier, a toujours eu cette fonction. Et si la hiérarchie évoluait enfin sous JJ Redick ?

Une performance XXL pour commencer

Car face aux Wolves, Davis a bel et bien été le grand patron des Lakers. Avec un LBJ plus effacé (16 points), l'ex-joueur des New Orleans Pelicans a été la plaque tournante du jeu californien. Avec les difficultés de Los Angeles à trois points (5/30 au total), Redick a utilisé un plan de jeu simple : insister dans la raquette.

Et les Lakers ont totalement dominé les débats dans ce secteur de jeu. Sans être très adroit (11/23 aux tirs), AD a donné le ton en imposant ses qualités physiques. Puissant, il a réalisé un énorme chantier pour terminer avec 36 points et 16 rebonds.

Il s'agit tout simplement de la meilleure performance pour un Laker lors d'une soirée d'ouverture depuis Kobe Bryant en 2007.

"J’ai simplement essayé d’être agressif. Je sais que JJ et l’équipe veulent que je joue comme ça, nous en avons parlé avant le début de cette saison. J’ai loupé quelques tirs que je suis capable de mettre habituellement, mais je dois continuer de prendre ma chance et de tirer", a résumé AD pour Spectrum SportsNet.

Surtout, on a eu le sentiment que le jeu des Lakers passait (enfin) majoritairement par lui. Défensivement, Davis a toujours été le boss de cette équipe. Et il l'a encore été la nuit dernière avec 3 contres et des actions défensives déterminantes.

Mais offensivement, il n'a pas toujours été impliqué avec régularité. Une réalité qui avait d'ailleurs suscité des tensions entre lui et son ex-coach Darvin Ham. Avec Redick, il semble désormais placé au centre du projet des Lakers. Des deux côtés du parquet.

"Il est notre principal point de référence, tant sur le plan offensif que défensif. Nous devons faire en sorte de continuer à l'impliquer. Le staff et JJ font un excellent travail en le plaçant toujours dans des positions où il est la priorité de l'attaque. Et quand AD se trouve dans le coup, c'est à nous, les joueurs avec le ballon, de continuer à l'alimenter, à le trouver. Et AD a fait ce qu'AD fait", a confié LeBron James.

Une formule gagnante ? A voir sur la durée, mais elle a permis de dominer Minnesota, finaliste à l'Ouest l'an dernier.

La Tier List des équipes 2024-2025 : les Mindy St Claire

Anthony Davis - JJ Redick, la clé ?

Avec quasiment le même effectif, beaucoup d'observateurs se montraient curieux sur l'impact que Redick pouvait avoir sur ce groupe par rapport à Ham. Encore une fois, l'échantillon est bien trop faible pour faire des conclusions.

Mais dans la gestion de Davis, la différence a été notable sur ce premier match. Il y a eu une volonté nette de le servir et d'insister sur ses qualités pour le mettre dans les meilleures conditions. Un projet simple et plutôt logique pour favoriser le meilleur joueur des Lakers.

Cependant, ce n'était pas toujours le cas avec Ham. Et surtout, Davis semble totalement en phase avec la vision de Redick. Une autre différence importante.

"Le plan de jeu, les schémas qu'il a mis en place des deux côtés du terrain, il nous fait confiance. Nous lui faisons confiance, par rapport à ce qu'il nous enseigne, ce qu'il veut que nous fassions sur le terrain des deux côtés, et c'est à nous de l'exécuter. Nous étions très bien préparés. Nous avons exécuté le plan de jeu à la lettre. Notre plan de jeu était excellent et nous l'avons exécuté, ce qui nous a permis de remporter la victoire", a expliqué AD.

Un discours intéressant. Surtout quand on se souvient de la charge d'AD sur le manque d'organisation des Lakers sous Ham lors du premier tour des Playoffs face aux Denver Nuggets (1-4) en 2023-2024.

Bien évidemment, il faut aussi avoir du recul : il s'agit du début de l'ère Redick, le premier match a été une réussite et il existe une forme de "lune de miel". Cependant, le nouveau coach de Los Angeles semble avoir trouvé les mots pour créer un lien avec sa star.

"AD a été phénoménal. J'ai eu l'impression qu'il avait attaqué le match avec la bonne attitude. Il a tout simplement joué le jeu de la bonne manière", a estimé l'ex-consultant.

A 31 ans, Anthony Davis se trouve à un tournant. Formidable lieutenant de LeBron et star reconnue de la NBA, peut-il vraiment être le leader d'une franchise mythique ? Après son match face aux Wolves, le "oui" semble la réponse logique. Mais encore faut-il parvenir à confirmer sur la durée...

