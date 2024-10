Les résultats de la nuit NBA, celle de Jayson Tatum et d'Anthony Davis

Knicks @ Celtics : 109-132

Timberwolves @ Lakers : 103-110

Les Celtics honorés, les Knicks humiliés par Jayson Tatum !

- La saison 2024-2025 est officiellement lancée et les Boston Celtics ont fêté leur titre NBA 2024 avec une démonstration ! Dans une belle ambiance au TD Garden pour célébrer le 18ème sacre de la franchise, les Celtics ont écrasé les New York Knicks (132-109) ! Dès le premier quart-temps, le champion en titre s'est envolé dans le sillage d'un Jayson Tatum XXL : 37 points (à 14/18 aux tirs), 10 passes décisives et 4 rebonds.

Par la suite, les Celtics ont réussi à maintenir l'écart avec les apports de Derrick White (24 points), Jaylen Brown (23 points) ou encore Jrue Holiday (18 points). Puis comme l'an dernier, le coach Joe Mazzulla a donné le feu vert à son équipe pour multiplier les tirs à trois points.

Le résultat ? Un record NBA égalé avec 29 paniers marqués à longue distance. Et pourtant, ils ont raté leurs 13 dernières tentatives pour battre le record... En face, Jalen Brunson (22 points) a longtemps limité les dégâts. Mais il a été trop seul avec seulement Miles McBride (22 points) pour l'aider en sortie de banc.

Si Karl-Anthony Towns a été moyen (12 points, 7 rebonds), Mikal Bridges est passé totalement à côté de sa première période (0 point à 0/5), avant de réagir après la pause (16 points). Ambitieux, les Knicks ont pu se rendre compte des progrès à faire pour rivaliser avec le champion en titre.

- Bien évidemment, cette soirée a débuté pour Boston par la cérémonie des bagues. Avec la présence des légendes Ray Allen, Kevin Garnett et Paul Pierce, les nouveaux champions ont été honorés. De belles images et Jayson Tatum en a profité pour envoyer un message : "Refaisons-le encore !"

"Let's do it again." 🗣️ Jayson Tatum and the C's want another 🏆 pic.twitter.com/YfoPLu6Etr — Bleacher Report (@BleacherReport) October 22, 2024

Ray Allen, KG, and Paul Pierce pulled up to the Celtics ring ceremony 🏆💚 pic.twitter.com/tqqil5YKI2 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 22, 2024

Le patron Anthony Davis, les James dans l'histoire

- L'histoire retiendra que l'ère JJ Redick a débuté par une victoire ! La première pour les Los Angeles Lakers lors de la soirée d'ouverture depuis 2016. A domicile, les Californiens ont dominé les Minnesota Timberwolves (110-103). Un succès signé Anthony Davis, tout simplement monstrueux : 36 points et 16 rebonds.

Sans être très adroit (11/23), l'intérieur a pris ses responsabilités. Et surtout, il a été essentiel lors du coup d'accélérateur de son équipe dans le 2ème quart-temps. Alors que LeBron James a été simplement correct (16 points à 7/16), AD a pu compter sur les soutiens de Rui Hachimura (18 points) et d'Austin Reaves (12 points, 9 rebonds).

En difficulté à longue distance (13/41), les Lakers ont insisté, encore et encore, à l'intérieur. Et il s'agissait de la bonne option avec une vraie domination dans la raquette grâce à un Davis avec des responsabilités importantes.

De son côté, Anthony Edwards (27 points à 10/25 aux tirs) a bien tenté de se démultiplier. Et il a longtemps maintenu son équipe dans le coup. Avec d'ailleurs des débuts totalement corrects pour Julius Randle (16 points, 9 rebonds) aux côtés de Rudy Gobert (13 points, 14 rebonds).

Mais les Wolves ont surtout couru après le score. Et Anthony Davis, toujours précieux défensivement, s'est finalement chargé de balayer les derniers espoirs de Minnesota.

- Et sur cette rencontre, l'histoire a été marquée d'une autre manière : pour sa 22ème saison - record égalé de Vince Carter -, LeBron James a partagé un match NBA avec son fils Bronny ! Avant la fin de la première période, les deux joueurs des Lakers se sont ainsi retrouvés sur le terrain pendant quasiment 2 minutes et 30 secondes.

Un moment fort pour la légende du King et également une preuve supplémentaire de sa longévité incroyable. Les images sont bien évidemment belles. Avec notamment un échange capté entre le père et le fils sur le banc avant d'entrer.

Sur le plan sportif, Bronny n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. 0 point à 0/2 aux tirs en 3 minutes. Et il sera désormais intéressant de voir la gestion de JJ Redick avec lui. Car après ce moment historique, le coach de Los Angeles pourrait avoir d'autres priorités.

LeBron: "You ready?" Bronny: "Yup." This LeBron and Bronny moment mic’d up ❤️🎙️ pic.twitter.com/ffzTOoIdCx — Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2024