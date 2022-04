Anthony Davis, l’optimisme qui fait grincer des dents

Soit Anthony Davis est un homme vraiment très confiant, soit il est complètement à côté de la plaque. L’intérieur All-Star des Los Angeles Lakers estime que son équipe peut gagner les cinq derniers matches qu’il reste à disputer. Cinq victoires de suite. Il assure d’ailleurs que l’ensemble du vestiaire pense la même chose, y compris LeBron James.

AD said he, LeBron, and the entire #Lakers locker room believes they can go 5-0 to finish the season. — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) April 2, 2022

Et pourtant, ça paraît tellement peu probable. Les Angelenos restent sur 5 défaites de suite et ne sont même plus qualifiés pour le play in à l’heure actuelle ! Cette équipe a fait preuve d’inconstance depuis le début de la saison. On voit mal comment elle pourrait soudainement remporter 5 matches de suite.

Mais Anthony Davis ne va évidemment pas dire le contraire. Il est logique qu’il affiche un visage conquérant dans la presse. En revanche, ce n’est pas garanti que le vestiaire des Lakers soit aussi confiant. Au contraire, les joueurs de Frank Vogel donnent souvent l'impression d'avoir déjà abandonné.