Anthony Davis répond à la polémique lors du record de LeBron

La scène a beaucoup fait parler... Lors du fameux panier de LeBron James, officiellement devenu le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, mercredi, Anthony Davis n'a pas célébré. Alors que ses partenaires étaient à fond pour fêter le record du King, l'intérieur des Los Angeles Lakers, le visage fermé, n'a pas bougé du banc.

Le signe d'un problème dans la relation entre les deux superstars ? La question s'est posée et a suscité des débats. Après la défaite face aux Milwaukee Bucks (106-115) la nuit dernière, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans a livré ses vérités.

D'après les informations d'ESPN, Anthony Davis a d'ailleurs présenté ses excuses, à deux reprises, à James. De son côté, le King aurait totalement compris l'esprit compétitif de son coéquipier. Fin de cette petite polémique ?

Had this DM'ed to me. Can't help but wonder what was up with AD tonight. pic.twitter.com/zTruSPcqSk

