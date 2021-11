Anthony Davis prêt à rejoindre LeBron à l’infirmerie ?

Les Los Angeles Lakers ne sont pas épargnés par les blessures sur ce début de saison. Blessé aux abdominaux, LeBron James va se retrouver à l'infirmerie pour une semaine. Et le King risque d'avoir de la compagnie : Anthony Davis.

Lors du match contre l'Oklahoma City Thunder (104-107), l'intérieur des Angelenos s'est fait mal lors d'un contact anodin avec Shai Gilgeous-Alexander. Le verdict ? Une entorse du pouce. Et malgré la douleur, l'ancien des New Orleans Pelicans a continué à jouer après la pause.

Anthony Davis injured his hand right before halftime pic.twitter.com/NDObzE2O0l — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 5, 2021

Plutôt rassurant devant les médias, Davis a tout de même reconnu que son pouce avait gonflé. Et sans surprise, il a admis qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir sa place pour le match de dimanche face aux Portland Trail Blazers.

Déjà privé de James, Los Angeles serait bien évidemment en difficulté sans AD. Mais il n'est bien évidemment pas question pour les Californiens de prendre le moindre risque avec lui. Surtout que sa productivité a logiquement baissé contre OKC après ce problème physique.

Autant le ménager pour ensuite le retrouver à 100%. Et en attendant, Russell Westbrook et Carmelo Anthony vont devoir assumer des responsabilités plus importantes. Avant le retour des deux patrons.

