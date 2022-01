Anthony Davis, un retour qui change (déjà) tout pour les Lakers

Les Los Angeles Lakers connaissent une saison difficile. Régulièrement diminués par les blessures ou le Covid-19, les Californiens ont cruellement du mal à trouver de la constance. Ces dernières semaines, la franchise évoluait ainsi sans Anthony Davis.

Victime d’une entorse au genou en décembre, l'intérieur a raté 17 matches consécutifs. Le bilan des Lakers en son absence ? 7 victoires pour 10 défaites. Autant dire que les hommes de Frank Vogel ont éprouvé des difficultés...

Et pour son retour, les Angelenos n'ont jamais douté face aux Brooklyn Nets (106-96).

Anthony Davis, un apport clair et évident

Bien évidemment, il faut tout de suite le dire : il faut relativiser ce succès par rapport à la situation des Nets. Sans Kevin Durant et Joe Harris, blessés, ou encore Kyrie Irving, indisponible à domicile, Brooklyn avait un effectif limité. James Harden, malgré son triple-double, se retrouvait bien trop seul.

Mais cette saison, les Lakers ont déjà chuté contre des formations décimées ou peu performantes. Du coup, un succès maîtrisé et plutôt facile reste bon à prendre pour les Californiens. Et sans surprise, Davis a joué un grand rôle dans cette victoire.

Même limité dans son temps de jeu (25 minutes), l'ancien des New Orleans Pelicans a eu un bel impact. Statistiquement, son apport n'a pas été incroyable : 8 points, 4 contres et 2 rebonds. Mais sur le parquet, la différence se sent.

"Il rend notre équipe tellement plus complète. Il améliore notre profondeur défensive, notre capacité à mettre la pression sur nos adversaires car on sait que nous l'avons derrière pour protéger la raquette. Il a aussi cette qualité de pouvoir défendre sur tous les postes donc d'autoriser de nombreux switchs. Ensuite, offensivement, il attire les regards donc ça se sent pour moi, Russell, Carmelo ou Malik. Il libère tout le monde car c'est un joueur tellement dynamique", a apprécié LeBron James face à la presse.

Et effectivement, avec AD sur le terrain, les Lakers ont retrouvé une plus grande agressivité défensive. Dans le money-time, James a ainsi signé deux interceptions consécutives pour deux paniers faciles. Des montées autoritaires autorisées par la "sécurité" Davis.

Anthony Davis doit se faire violence en pivot selon une légende des Lakers

Un besoin d'enchaîner

Dans son sillage, le niveau des Lakers, surtout défensivement, grimpe. Des joueurs comme Austin Reaves ou Stanley Johnson peuvent encore mieux exprimer leurs qualités. Et désormais, cette formation va chercher à trouver de la régularité.

Avec un effectif quasiment au complet (Kendrick Nunn toujours absent), Vogel va pouvoir avoir un peu de continuité. Une clé pour Los Angeles, qui cherche à se rassurer avec cet effectif. Un moyen aussi de trouver des solutions sans réaliser des trades, qui semblent complexes à monter.

"Quand tu récupères un joueur comme AD, ça change bien évidemment ton équipe. Pas seulement offensivement, mais aussi défensivement. J'espère que nous allons pouvoir profiter de son retour pour enchaîner jusqu'au terme de la saison", a confié Russell Westbrook.

Même sans être à son meilleur niveau individuellement, Davis fait déjà un grand bien collectivement à son équipe. Logiquement dans le dur sur le plan physique, l'intérieur espère monter en puissance avec ses partenaires.

"Pour la plupart du match, je me sentais bien sur le terrain. Sur les deux premières minutes, j'avais l'adrénaline et après cela, j'ai un peu pioché. Quand j'ai pris mon second souffle, j'étais bien pour le reste de la partie", a tout de même assuré AD.

Pour les Lakers, le retour d'Anthony Davis peut incarner un vrai tournant dans cette saison. En tout cas, on sent qu'il y a de grands espoirs placés sur son retour !

