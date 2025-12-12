Plusieurs insiders pensent que Dallas et l’agent d'Anthony Davis exagèrent l’intérêt des équipes. Peu de franchises seraient réellement prêtes à négocier pour AD.

Les Dallas Mavericks assurent qu’Anthony Davis attire plusieurs prétendants avant la trade deadline. Mais selon plusieurs insiders, dont Brett Siegel, la réalité du marché serait bien moins animée que ce que la franchise et l’agent Rich Paul laissent entendre.

Un intérêt “gonflé” pour faire monter les enchères ?

Selon Shams Charania, trois franchises de l’Est seraient à l’affût pour Anthony Davis : les Detroit Pistons, les Toronto Raptors et les Atlanta Hawks. Mais Brett Siegel de ClutchPoints invite à la prudence.

« Je ne m’attends à aucun mouvement significatif, sauf si une énorme offre arrive, ce qui n’est pas le cas », explique-t-il. « Il y a eu des articles disant que plusieurs équipes de l’Est sont intéressées mais ses affirmations sont pas mal réfutées quand on pose la question dans la ligue. »

En interrogeant des sources proches de ces trois organisations, le discours obtenu par Siegel est donc différent.

« C’est la grande question : est-ce que (son agent) Rich Paul essaie de créer un marché pour Anthony Davis ? Est-ce que les Mavericks disent “hey, il y a de l’intérêt” pour pousser les équipes à sortir leur meilleure offre possible, parce que chacune des équipes mentionnées a quelque chose que Dallas voudrait ? » poursuit-il.

Un exemple concret : il existerait aujourd’hui “zéro conversation” entre Dallas et Detroit, malgré les rumeurs insistantes autour des Pistons. Ce que Marc Stein expliquait également il y a deux jours.

Un contrat immense, une santé fragile : les obstacles demeurent

D’autres insiders confirment que la situation est loin d’être simple. Tim Bontemps d’ESPN a rappelé récemment que peu d’équipes sont réellement prêtes à absorber l’énorme contrat d’Anthony Davis. Le pivot touche 54,1 millions de dollars cette saison, 58,5 millions la suivante, et pourrait activer une player option à 62,8 millions en 2027-28.

Son historique de blessures, combiné au risque financier, refroidit plus d’un front office. À 32 ans et désormais dans sa 14e saison, Davis n’a joué que 10 matchs cette année en raison d’une nouvelle blessure au mollet.

Malgré tout, son niveau reste solide : 19,6 points, 10,2 rebonds, 3,2 passes, 1,6 contre et 1,2 interception. Un profil de star… mais dont la disponibilité nourrit les doutes.

Les Mavericks cherchent-ils surtout à créer la demande ?

Avec des résultats décevants et un effectif en transition, Dallas semble déterminé à explorer toute option, sans fermer la porte à une éventuelle extension de Davis. Mais la franchise doit aussi protéger sa valeur marchande.

D’où cette question désormais posée ouvertement par plusieurs insiders : l’intérêt pour Anthony Davis est-il réel… ou principalement entretenu par son camp et par les Mavericks ?

La suite dépendra probablement de deux facteurs : la santé d’AD dans les prochaines semaines et la capacité de Dallas à convaincre qu’une concurrence existe réellement.

Pour l’heure, le marché reste prudent, voire sceptique.