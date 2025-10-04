Anthony Davis, un rôle offensif « à la Domantas Sabonis »

Avec l'arrivée de Jay Triano dans le staff des Dallas Mavericks, le rôle d'Anthony Davis devrait évoluer sur le plan offensif.

Anthony Davis va susciter de grandes attentes cette saison aux Dallas Mavericks. En l'absence de Kyrie Irving, blessé et normalement forfait pour l'intégralité de l'exercice 2025-2026, l'intérieur va être l'atout numéro 1 de la franchise texane.

Défensivement, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers a toujours eu ce rôle de patron. Par contre, sur le plan offensif, il n'était plus vraiment le numéro 1 absolu lors de sa cohabitation avec LeBron James chez les Angelenos.

Et avec l'arrivée de Jay Triano, ex-membre des Sacramento Kings, dans le staff de Jason Kidd, l'objectif est clair : permettre à Davis d'avoir un rôle offensif "à la Domantas Sabonis".

"On veut faire circuler le ballon. Me mettre dans de bonnes positions et créer des coupes pour les gars. Nous avons beaucoup de joueurs qui aiment le basket et qui savent créer des occasions. Nous avons donc mis l'accent sur le placement sur le terrain, l'ouverture des coupes pour tout le monde afin d'attaquer le panier.

Avec l'arrivée de Jay Triano et la façon dont les Kings ont utilisé Sabonis comme hub, c'est un peu la même chose. Et les joueurs évoluent ensuite autour", a expliqué Anthony Davis face à la presse.

Une adaptation effectivement nécessaire sans Kyrie Irving. Et il sera d'ailleurs intéressant de voir comment cette équipe va tourner autour d'Anthony Davis. Car il y a du talent pour l'accompagner, notamment le jeune Cooper Flagg.

