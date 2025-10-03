Anthony Davis préfère toujours éviter de jouer poste 5…

Anthony Davis ne se voit pas comme un poste 5, même si l'évolution du jeu et ses aptitudes le poussent vers cette position.

Anthony Davis n’a pas changé d’avis. Depuis son arrivée en NBA, la star des Mavericks (oui, ça fait encore bizarre à écrire) a toujours revendiqué sa préférence pour le poste 4, et il l’a répété sans détour lors du Media Day à Dallas. « Mon problème n’a jamais été de jouer 4 ou 5, a expliqué Davis. C’est juste le fait de jouer pivot sur un match entier, toute une saison. Le poste 5, c’est plus d’usure pour le corps… Je peux jouer pivot par moments, mais si on parle d’une saison complète, je préfère être ailier-fort. »

Un discours qui n’étonnera personne, tant Davis a souvent mis en avant les contraintes physiques imposées par le rôle de pivot. Le duel constant avec des intérieurs plus lourds use son corps, déjà régulièrement fragilisé par les blessures. Et ce n’est pas son état de forme actuel qui rassurera les fans.

La poisse est déjà de retour pour les Mavs

Du poids en plus par rapport aux autres saisons

Anthony Davis est arrivé au camp d’entraînement avec du poids en trop par rapport aux saisons précédentes. Il a promis qu’il le perdrait progressivement au fil des semaines, mais difficile de ne pas lever un sourcil quand on connaît son historique médical.

Les supporters de Dallas, eux, ne demandent qu’à y croire. Car si Davis parvient à rester en bonne santé et à être aligné dans son rôle préféré, il reste l’un des joueurs les plus dominants de la ligue, capable de faire basculer un match des deux côtés du terrain. Mais comme souvent avec “AD”, le doute reste au centre du jeu.

Du côté des intérieurs de métier à Dallas, il faut déjà prendre en compte l'absence pour plusieurs semaines de Daniel Gafford, blessé à la cheville dès le premier jour du camp d'entraînement. Dereck Lively est lui aussi hors d'usage pour le moment, ce qui pousse vers une titularisation de Davis au poste 5 en début de saison.